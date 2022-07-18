ازاي تختاري ماسك الشعر المناسب لنوع شعرك وكام مرة تستخدميه

في اسئلة كتير ممكن نسألها لنفسنا عن ماسكات الشعر ، زي ايه الماسك اللي المفروض تستخدميه؟ كام مرة المفروض تستخدمي الماسك؟ ودي من اكتر الاسئلة اللي بنسألها ، ده غير ان في كتير ممكن يفكروا ان ماسكات الشعر هي بديل للبلسم ، وبالتالي بيستخدموها بالتبادل مع البلسم ، لكن الحقيقة ان استخدام البلسم ضروري حتى لو هتعملي ماسك ، لان البلسم معمول مخصوص لاعادة الرطوبة للشعر بعد استخدام الشامبو ، وممكن يبقى ليه فوايدد تانية كمان حسب النوع اللي بتستخدميه ، اما الماسك فهو معمول بجرعة قوية من المكونات اللي بتتغلغل بعمق في شعرك وبتصلح التلف وبتغذي بصيلات الشعر الضعيفة وبتقوي الياف الشعر ، والحقيقة ان اختيار ماسك الشعر بيعتمد على نوع شعرك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنقولك ازاي تختاري ماسك الشعر المناسب لنوع شعرك وعدد مرات استخدامه حسب احتياجات شعرك.

ازاي تختاري ماسك الشعر المناسب لنوع شعرك:

زي العناية بالبشرة ، منتجات الشعر كمان محتاجة انك تختاري المناسب منها حسب نوع شعرك.

– الشعر الجاف والهايش:

الشعر الجاف والهايش اكتر حاجة محتاجها هي الترطيب ، دوري دايما على ماسكات الشعر اللي بتحتوي على زيوت ، ومكونات زي زيت الارجان, المارولا اللي بتساعد على ترطيب الشعر بعمق ، كمان استخدمي الماسكات الغنية بالكيراتين زي تريسميه بالكيراتين لتعويض الرطوبة المفقودة في الشعر المجعد والخشن واضافة لمعان.

– الشعر الباهت والتالف:

عادة تسريح الشعر بعنف, تسريحات الشعر الضيقة, تجفيف الشعر بالفوطة, النوم بشعر مبلول, استخدام الحرارة كلها حاجات ممكن تأثر على صحة شعرك بشكل سلبي ، وممكن يكون روتينك المعتاد مش كافي عشان يصلح خصلات الشعر التالفة ، دوري دايما في الماسكات على تركيبة كريمية ومرطبة بشكل مكثف زي Dove intense damage repair hair mask ، عشان يدي شعرك العناية اللازمة اللي محتاجها للحفاظ على شعرك قوي وصحي.

– الشعر المصبوغ او المعالج كيميائيا:

تعريض الشعر للعلاجات الكيميائية بشكل متكرر بيأدي لتلفه وبيخليه جاف وهش ومعرض اكتر للتساقط ، عشان كده انتي هتكوني محتاجة انك تدخلي ماسك مغذي ومصلح للشعر في روتين العناية بشعرك ، ممكن تختاري Dove healthy ritual لتقوية الشعر ، الماسك ده مغذي للشعر لانه بيحتوي على حليب الشوفان ومستخلصات العسل ، وبيساعد على اصلاح كل اشكال تلف الشعر ، وبيخلي خصلات شعرك اقوى وصحية اكتر ، بالاضافة انه بيساعد على التحكم في الشعر المجعد وتنعيم الشعر وزيادة لمعانه.

كام مرة المفروض تستخدمي ماسك الشعر؟

عدد مرات استخدام ماسك الشعر عشان يديكي النتايح المطلوبة بيعتمد على حاجات كتير ، لازم تقيمي شعرك كويس ومستوى الضرر فيه قد ايه, مسامية الشعر ، اللي تحددي من خلالها عدد مرات الاستخدام ، ممكن تستخدمي ماسك الشعر كل شهر او بعد كل غسله لو شعرك محتاج ، ولكن بننصحك بشكل عام انك تبدأي تستخددمي الماسك مرتين في الاسبوع على الاقل ، وتبدأي تقللي عدد المرات بالتدريج اول ما تلاحظي ان شعرك بدأ يستعيد صحته ، انواع الشعر المجعد والمموج ممكن يستخدموا ماسك الشعر كل اسبوعين ، ، ولو شعرك ناعم وفي حالة كويسة نسبيا ، كل اللي هتحتاجيه ماسك كل 3 – 4 اسابيع.

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