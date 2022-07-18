نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحم المكرمل اللذيذ جددي سفرتك وأسعدي أسرتك بوجبة مغذية يعشقها الجميع وخاصةً أطفالك في المقال التالي
يعتبر اللحم المكرمل من أكثر المأكولات الغريبة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث يقدم فيها اللحم بشكل مختلف غير المعتاد عليه، مما يجعل الجميع يقبلون على تناولها ويشعرون بتميزها، وأكثر ما يميز تلك الأكلة هي نكتها المميزة بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في مقالنا التالي الطريقة التي سيتم من خلالها تحضير اللحم المكرمل.
طريقة تحضير اللحم المكرمل
تعتبر تلك الوجبة من الوجبات المميزة التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها من الوجبات الغريبة التي تفضل الكثير من السيدات تحضيرها بدلًا من تناول الوجبات الروتينية المتكررة ويتم تحضير اللحم المكرمل بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير سهلة الشراء وفي الغالب تكون متواجدة في منزلكم وغير مكلفة ويمكن الحصول عليها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير التحضير.
مكونات اللحم المكرمل
- نصف كيلو من فيليه اللحم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الزيت النباتي.
- ثلاث حبات من البصل ويتم تقطيعه إلى شرائح.
- ملعقة من الخل الأحمر.
- نصف ملعقة من السكر.
- فصان من الثوم ويتم هرسه.
- عود من البصل الأخضر للتزيين.
- مكعب من الزبدة.
خطوات تحضير اللحم المكرمل
يمكن بكل سهولة الآن تحضير اللحم المكرمل بخطوات سهلة كما أن المكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكن بكل سهولة الآن تحضيرها في المنزل من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية:
طريقة تحضير اللحم المكرمل
- يتم الحصول على مقلاة واسعة ويتم رفعها على النار ووضع مكعب الزبدة بها.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من اللحم والملح والفلفل مع التقليب لمدة عشرة دقائق وبعد لك يتم رفع اللحم من المقلاة.
- الخطوة التالية يتم إضافة فيها كلًا من الزبدة المتبقية من تشويح اللحمة والقليل من الزيت إلى المقلاة ثم بعد ذلك يتم إضافة البصل المقطع إلى شرائح.
- يتم تقليب البصل لمدة ربع ساعة لحين أن يصبح البصل طري وبعد ذلك يتغير لونه إلى اللون المكرمل.
- يتم بعد ذلك إضافة كلًا من السكر والخل مع الاستمرار في التقليب لمدة خمسة دقائق.
- يتم وضع اللحم مرة أخرى مع إضافة الثوم ويتم التقليب لمدة خمسة دقائق وتترك على نار هادئة حتى ينضج اللحم بشكل كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللحم المكرمل اللذيذ جددي سفرتك وأسعدي أسرتك بوجبة مغذية يعشقها الجميع وخاصةً أطفالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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