لبشرة مشدودة.. اصنعي كولاجين طبيعي من مطبخك لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

كولاجين طبيعي لشد البشرة، يتعرض العديد من السيدات عند التقدم في السن إلى ظهور تجاعيد تسبب لهم الإزعاج وتؤثر على مظهرهم الجمالي، حيث تلجأ العديد منهن إلى استخدام المواد الكيميائية التي تؤدي إلى نتيجة مرغوبة في أسرع وقت، علاوة على ذلك تؤثر على البشرة بشكل سلبي عند كثرة استخدامها، لذلك يفضلن العديد منهن استخدام المواد الطبيعية التي تمنحها نتيجة رائعة دون أن تؤثر على على البشرة عند كثرة استخدامها، ومن أكثر المواد الطبيعية التي تمنحك كولاجين طبيعي هو لبان الدكر الذي يعمل على شد البشرة بشكل رائع ويؤخر ظهور التجاعيد وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كولاجين طبيعي لشد البشرة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية المهملة من قبل السيدات، ويلجئون لاستخدام المكونات والمواد التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فهناك العديد من المكونات تحتوي على كولاجين طبيعي يعمل على شد البشرة بشكل فعال ويعطي نتيجة مرضية للشخص، بديله للمكونات الضارة مثل البوتكس والفيلر وغيرهما الكثير، فيمكنك الحصول على كولاجين طبيعي بمكونات سهلة وبسيطة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ووضع مقدار مناسب من لبان الدكر وإضافة كوب ماء عليه.

يترك منقوع لمدة ليلة كاملة.

تقوم بإحضار قطعة قطن وغمسها في المحلول ومسح الوجه به بشكل دائري، وتركه لحين أن يتشربه الوجه ثم يغسل وتكرر العملية للوصول إلى أفضل النتائج.

يمكنك استخدام زيت الزيتون لشد الوجه والتخلص من التجاعيد من خلال مسح الوجه به وتركه على البشرة لعدة ساعات ثم يغسل الوجه جيدا وتكرر العملية عدة مرات.

فوائد لبان الذكر للبشرة

لبان الدكر له فوائد عديدة للبشرة والتي تتمثل في الآتي:

يعمل على شد البشرة بشكل كبير.

يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من تصبغات البشرة وتوحيد لونها.

يمد البشرة بكولاجين طبيعي يؤخر من ظهور التجاعيد.

يعمل على تخفيف آلام الجروح ويساعد في التئامها بشكل كبير.

يقي من أشعة الشمس ويقلل من ظهور خطوط البشرة.

في الختام فقد تعرفنا على عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة وطريقة إعداد الكولاجين في المنزل، كما تعرفنا على فوائد لبان الدكر للبشرة.