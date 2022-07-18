الوصفة القنبلة لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف وتوريدها وازالة التجاعيد نهائيا مثل الكوريات والكل هيسالك عن السر

الوصفة القنبلة لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف ، الخدود الممتلئة سر الجمال، حيث يعد تناسق الجسم من الأمور الهامة التي تدل على اهتمام الإنسان بالمظهر الحسن بوجه عام، لذا نحرص على الاهتمام بالنفس بشتى الطرق، ويعد جمال الوجه هو المكون الأساسي الذي يجعلنا نشعر بثقة أكبر تجاه أنفسنا، وباعتبار الخدود الممتلئة إحدى علامات الجمال المهمة عند السيدات والبنات فإن بعضهن يلجأن لنفخ الخدود في مراكز التجميل، ومازال الكثير منهن لا يفضلن فعل ذلك لنفخ الخدود، ولكنهن يبحثن عن طريقة صحية أخرى يمكن من خلالها جعل الخدود ممتلئة، بحيث يتمكن من تنفيذها في المنزل، لذلك فقد أتينا لك بعدة وصفات تعتمد على الخميرة لكونها من أكثر المواد المهمة، فهي تعمل على تنشيط إنتاج الكولاجين، مما يعني بشرة مقاومة للتجاعيد وعلامات تقدم السن، لذلك نقدم لك هذه الوصفة لتسمين وجهك بمكونات متوفرة في كل مطبخ.

الوصفة القنبلة لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف

يمكن استعمال الخميرة كمكون تتركب منه مستحضرات التجميل المعدة للعناية بالجلد، لأنها تعيد له نضارته وصفائه كما أنها تحتوي على مستخلصات الخميرة من أحماض أمينية وبروتينات ومعادن وفيتامينات خاصة فيتامين ب ومضادات الأكسدة، كما أن قدرتها فائقة في ملء الوجه والخدين، وذلك بدون الاضطرار للبوتوكس وغيره، كما تساهم في منح البشرة لونًا واحدًا، والقضاء على أي بقع فيها، وإليكم بعض وصفات الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود.

ماسك الخميرة مع العسل

الزبادي.

العسل الطبيعي.

الخميرة.

عصير الليمون .

طريقة تحضير الماسك

نمزج ما بين المكونات جميعًا في وعاء مناسب.

نوزع الخليط على المنطقة المطلوبة ويترك لمدة 20 دقيقة على الأقل.

عقب ذلك نبدأ بغسل الجلد بالماء، ويفضل تكرار ذلك 3 مرات في الأسبوع.

ماسك الخميرة والنشا

● 2 ملعقة من النشا.

● خميرة.

● ماء الورد.

طريقة تحضير الماسك