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طريقة عمل كريم مزيل العرق، لا تستغنى النساء دائما عن استخدام مزيلات العرق سواء صيفا أو شتاءا من أجل القضاء على الرائحة الكريهة التي تتسبب البكتيريا فى ظهورها فى خاصة فى الجو الرطب، وللحفاظ على رائحة الجسم عطرة باستخدام لابد من الانتظام فى استخدام مزيل العرق بعد كل استحمام من أجل التمتع بالثقة أمام الآخرين، ورغم أن الأسواق مليئة بالماركات المختلفة لكريمات إزالة العرق إلا أن بعضها قد يسبب الحساسية أو الاسمرار فى منطقة الإبط، لذلك نعرض لكى فى الآتي بعض من الوصفات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة فى القضاء على رائحة العرق وفى نفس الوقت تضيف رائحة عطرة للجسم، فاصنعي بنفسك أفضل كريم مزيل العرق فى المنزل. طريقة عمل كريم مزيل العرق في البيت المكونات: مكعب شبة من عند العطار.

ملعقتين من بودرة التلك.

ملعقتين من بودرة المسك.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة كريم مرطب. طريقة التحضير: قومى ببشر مكعب الشبة حتى يتحول إلى قطع صغيرة.

اخلطي جميع المكونات فى وعاء وقومى بإضافة ماء الورد بشكل تدريجي مع التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة محكمة الغلق ثم قومى بإدخاله إلى الثلاجة لتدوم مدة صلاحيته.

استخدمي الكريم بعد كل استحمام من أجل التعطير. كريم للتخلص من رائحة العرق المكونات: ملعقتين من زبدة الشيا.

ثلاث ملاعق من البيكنج صودا.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت عطري برائحة حسب الرغبة. طريقة التحضير: قومى بتدفئة زبدة الشيا وزيت جوز الهند قليلا حتى يتم إذابتهما، وذلك عن طريق وضعهم فى حمام ماء ساخن أو فى الميكرويف.

أضفى البيكنج صودا والزيت العطري إلى الخليط، مع تقليب جميع المكونات جيدا حتى التجانس.

ضعي الخليط فى علبة واستخدميه مرة بعد كل استحمام. كريم مزيل العرق ومبيض المكونات: ملعقتين نشا ذرة.

ملعقتين بيكنج صودا.

ملعقتين زيت جوز هند.

ملعقة زيت عطري مثل اللافندر أو الياسمين. طريقة التحضير: قومى بتدفئة زيت جوز الهند حتى يذوب واخلطيه مع الزيت العطري.

أضفى الزيوت على المكونات الجافة وامزجي الخليط معا جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الكريم بعد كل حمام. عمر شويل - جدة خلى ريحتك حلوة علطول.. طريقة عمل كريم مزيل العرق في البيت بأكثر من رائحة - ثقفني

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