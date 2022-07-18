طريقة سهلة وبسيطة لعمل القرص الطرية الهشه بالعجوة بمكونات اقتصادية

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طريقة عمل قرص العجوة، قرص العجوة من المعجنات الشهية المفضلة لدى الملايين من الأفراد، حيث يوجد شريحة كبيرة من الناس الذين يفضلون تناول قرص العجوة مع كوب الشاي خلال وجبة الإفطار أو ضمن الوجبات الخفيفة أثناء اليوم، فمكوناتها سهل وبسيطة ولا نحتاج لبذل مجهود، فتسعى ربه المنزل لتحضيرها في البيت بدلاً من شراؤها من المخابز، ولذلك قررنا أن نقدم لكم اليوم في هذا المقال ما هي طريقة عمل قرص العجوة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ عربي.
طريقة عمل قرص العجوة
المكونات
- أربعة أكواب من الطحين الفاخر.
- كوبان من السمنة الذائبة.
- نصف كيلو من العجوة الطرية.
- قطعة من الخميرة.
- كوب كبير من اللبن السائل.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- مقدار ملعقة كبيرة من حبوب السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة من اليانسون.
- مقدار ملعقة صغيرة من الشمر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات التحضير
- تحضير وعاء متوسط الحجم على النار ويوضع فيه ربع كوب من السمنة والعجوة.
- تحريك العجوة مع السمنة جيداً حتى أن يذوبان معا وتصبح لينة.
- تحضير وعاء آخر صغير ويوضع فيه الخميرة والسكر والقليل من الماء ثم يترك لمدة ربع ساعة.
- وضع الطحين والملح واليانسون والشمر والسمسم المحمص في وعاء كبير الحجم.
- تسخين السمنة على النار جيداً ثم تترك لكي تبرد قليلا تصبح دافئة.
- إضافة السمنة إلى وعاء مكونات الدقيق ثم يقلب معهم خليط الخميرة والسكر.
- عجن كافة المكونات بعد إضافة الحليب ثم تقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.
- تغطية الوعاء بقطعة من القماش النظيف ثم تترك لمدة ساعة لكي تخمر.
- أخذ قطعة من العجينة بحجم الكرة الصغيرة ثم يتم حفرها من المنتصف ويوضع فيها قطعة صغيرة بحجم حبة الكرز من العجوة.
- تكرار هذه الخطوة الأخيرة لحين الانتهاء من كمية العجينة والعجوة الموجودة.
- تحضير صينية كبيرة ويرص فيها أقراص العجوة ثم تدهن بالسمنة ويرش فوقها حبات السمسم وحبة البركة، ثم تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ترك الأقراص في الفرن لمدة عشرون دقيقة أو أقل حتى تنضج تماماً ثم تخرج وتقدم مع الشاي أو أي مشروب ساخن حسب الرغبة.
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