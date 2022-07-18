طريقة سهلة وبسيطة لعمل القرص الطرية الهشه بالعجوة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل قرص العجوة، قرص العجوة من المعجنات الشهية المفضلة لدى الملايين من الأفراد، حيث يوجد شريحة كبيرة من الناس الذين يفضلون تناول قرص العجوة مع كوب الشاي خلال وجبة الإفطار أو ضمن الوجبات الخفيفة أثناء اليوم، فمكوناتها سهل وبسيطة ولا نحتاج لبذل مجهود، فتسعى ربه المنزل لتحضيرها في البيت بدلاً من شراؤها من المخابز، ولذلك قررنا أن نقدم لكم اليوم في هذا المقال ما هي طريقة عمل قرص العجوة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ عربي.

طريقة عمل قرص العجوة

المكونات

أربعة أكواب من الطحين الفاخر.

كوبان من السمنة الذائبة.

نصف كيلو من العجوة الطرية.

قطعة من الخميرة.

كوب كبير من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

مقدار ملعقة كبيرة من حبوب السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

مقدار ملعقة صغيرة من الشمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير