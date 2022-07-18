نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ليزر.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان في البيت والتخلص من الجير والاصفرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتبييض الأسنان، إن الحصول على أسنان نظيفة وناصعة البياض من أهم الأشياء التي تجعلك تتمتع بابتسامة مشرقة وساحرة تمنحك الثقة أمام الآخرين وعدم الشعور بالخجل، حيث يعانى الكثير من مشكلة اصفرار الأسنان وتصبغها والذي يعود بشكل كبير إلى التدخين أو بعض الأطعمة والأدوية التي قد تؤدى إلى تغير لون الطبقة الخارجية للأسنان، ومع عدم الاهتمام بنظافة وغسيل الأسنان عدة مرات فى اليوم تزداد هذه المشكلة وتصبح أكثر إحراجا، ومع انتشار الكثير من ماركات معجون الأسنان الخاصة بالتبييض إلا أن بعضها قد يسبب الحساسية أو تأكل مينا الأسنان، لذلك نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

صودا الخبز: يمكن أن تساعد صودا الخبز على تبييض الأسنان إذا تم الانتظام عليها حتى الحصول على نتائج إيجابية، ويمكن استخدامها عن طريق خلطها بقطرات من الماء أو عصير الليمون من أجل تشكيل معجون منها، ثم القيام بغمس فرشاة الأسنان فى تلك الخليط وغسل الأسنان بها لمدة دقيقتين على الأقل، ثم القيام بشطف الأسنان جيدا بالماء وتكرار الوصفة عدة مرات بالأسبوع.

زيت جوز الهند

يمتلك زيت جوز الهند العديد من الفوائد لصحة الأسنان، حيث يساعد فى القضاء على البكتيريا التي تسبب الاصفرار والرائحة الكريهة بالفم، كما يحسن من صحة اللثة، لذلك يمكنك استخدامه بأمان على الأسنان عن طريق مضمضة الفم بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة حوالى 5 دقائق على الأقل، ثم ابصق الزيت وقم بغسل الأسنان بالمعجون بالطريقة المعتادة، ويتم تكرار هذه الوصفة عدة مرات بالأسبوع.

خل التفاح

يحتوى خل التفاح على كثير من الأحماض والمعادن التي تساعد على محاربة البكتيريا وتكسير طبقة البلاك بالأسنان، ويمكن استخدامه عن طريق فرك الأسنان بملعقة صغيرة من خل التفاح لمدة دقيقتين، ثم يتم الشطف بالماء جيدا.

بيروكسيد الهيدروجين

يعد بيروكسيد الهيدروجين أو ماء الأكسجين من الأشياء الفعالة فى تبييض الأسنان التي تعانى من الاصفرار، ويمكن استخدامه عن طريق خلط القليل منه مع صودا الخبز ثم وضعه على فرشاة الأسنان وغسلها لمدة دقيقتين، ويتم تكرار الوصفة عدة مرات أسبوعيا.