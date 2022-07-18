طريقة عمل بلح الشام المقرمش من المنزل بقوامه الهش والخفيف بأسرار المحلات

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طريقة عمل بلح الشام المقرمش من المنزل، من أشهر الحلويات الشرقية الخفيفة والمميزة جدا هي بلح الشام وتقدم بجانب الصوصات اللذيذة مثل صوص الكراميل والشوكولاتة، كما أنها من الحلويات المميزة جدًا، ودائما تبحث الأمهات والسيدات عن أسرار المحلات والحلواني في تحضيرها لكي تصبح هشه من الداخل ومقرمشة من الخارج، فهي من الحلويات الأساسية في المناسبات و رمضان، ولكن هناك بعض السيدات التي يفضلون شراءه من الخارج جاهز وهذا لأنهم لا يستطيعون تحضيره بالشكل المظبوط، ولكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني حرصنا على تقديم الطريقة الصحيحة لعمل بلح الشام المقرمش بكل أسراره. مقادير عمل بلح الشام المقرمش كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء.

3 بيضات

2 ملعقة كبيرة من النشا.

باكيت من الفانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

زيت للقلي شربات بلح الشام 2 كوب من السكر

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة عمل بلح الشام المقرمش يحتاج بلح الشام بشربات بارد لذلك قومى بتحضيره أولاً لكى يبرد وهذا سر من أسراره.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق الأبيض والنشا ونخلطهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضع في إناء الزيت والسكر والماء ورشة الملح ونقلبهم مع بعضهم.

نضع الإناء على النار حتى يغلي، وعندما يغلي الماء نقوم بإضافة الدقيق والنشا المنخول.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا لمدة دقيقة على نار متوسطة حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

نرفع العجينة من على النار و نقوم بوضعها في وعاء آخر كبير ونتركها حتى تبرد.

يمكننا ضرب العجينة بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يبرد العجينة تماماً.

بعد ذلك نقوم بضرب العجينة مرة أخرى لمدة دقيقة لكى يصبح قوام العجينة طرية.

ثم نضيف حبات البيض، ولكن نضع البيض حبه حبه ولابد أن نضرب البيضة مع العجينة حتى يختفى أثرها تماما.

لا نضيف البيضة الأخرى إلا بعد أن يختفى أثر البيضة الأولى.

ثم نضيف الفانيليا ونقوم بخفق العجينة جيدًا لمدة دقيقتين حتى يصبح قوام العجينة لين.

ضعي عجينة بلح الشام في قمع تشكيل الكريم شانتيه (او كيس حلواني) و ادهني مقص بقليل من الزيت.

بعد ذلك نضع في طاسة زيت غزير بارد ونقوم بوضع حبات وحدات بلح الشام بالقمع و قصيها بالمقص و ضعيها في الزيت البارد.

نشعل النار على الزيت ونترك بلح الشام حتى يزداد حجمه ويأخذ اللون الذهبي.

نقلب بلح الشام من الجانبين ثم نرفعها من على النار.

نضع وحدات بلح الشام في مصفاة ونقوم بوضعه في الشربات ثم نرفعه من الشربات.

بعد ذلك نتركها في مصفاة لكي تتخلص من الشربات الزائد.

ثم نقوم برص وحدات بلح الشام في طبق التقديم ويقدم الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام المقرمش من المنزل بقوامه الهش والخفيف بأسرار المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بلح الشام المقرمش من المنزل بقوامه الهش والخفيف بأسرار المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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