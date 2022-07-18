هاتى مانجه وتعالى طريقة تخزين المانجو لمدة سنه كامله من غير ما لونها ولا طعمها يتغير وخليكي ست بيت شاطرة

طريقة تخزين المانجو لمدة سنه كامله من غير ما لونها ولا طعمها يتغير، يعتبر المانجو من الفواكه المفضلة عند الكثير من الأشخاص سواء من خلال تناولها كما هي أو صنع عصير منها، كما أنها من المفضلات عند الكبير والصغير أيضاً، فالمانجو يتميز بطعمه ومذاقه الجيد والمميز والذي ينال إعجاب كل من يتذوقه، ومن أجل ذلك يتم البحث عن كيفية حفظ وتخزين المانجو بطريقة صحيحة لكي يتم استخدامه في أوقات عدم توافر المانجو.

طريقة تخزين المانجو لمدة سنه كامله

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية الحفاظ على المانجو لأطول فترة ممكنة من دون القلق من أن تفسد وهي كالتالي:

هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها في تخزين المانجو يمكنك اختيار الطريقة التي تتناسب مع احتياجاتك ومنها:

تخزين المانجو وهي مجمدة بشكلها الكامل

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق وأبسطها ولكنها تأخذ حيزاً أكبر في الفريزر.

يمكن تنفيذ الطريقة عن طريق غسل المانجو جيداً ووضع كل حبة داخل كيس بلاستيكي وغلقه ووضعها في الفريزر إلى حين استخدامها.

تخزين المانجو على هيئة مكعبات

يتم إحضار المانجو وغسلها جيداً ثم تقطيعها على شكل مكعبات بالشكل الذي يتناسب معك.

قومي بوضع مكعبات المانجو على صينية واسعة لتكون مكعبات المانجو بجوار بعضها، وضعيها داخل الفريزر حتى تتجمد تماماً.

بعد ذلك قومي بإخراج الصينية ووضع المكعبات داخل أكياس للثَلاجة وإدخالها الفريزر مرة أخرى.

تخزين شرائح المانجو

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق التي يتم استخدامها والحاجة إليها خاصة ً في تزيين الحلويات المختلفة.

قومي في البداية بغسل المانجو وتقشيرها ثم بعد ذلك قطعيها إلى شرائح رفيعة الحجم.

بعد ذلك قومي بوضعها على صينية بها ورقة زبدة وضعيها في الفريزر لمدة 3 أو 4 ساعات،ثم بعد التفريز ضعيها داخل كيس بلاستيكي واحتفظي بها داخل الفريزر مرة أخرى.

أفضل أنواع المانجو للتخزين