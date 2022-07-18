نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل المكرونة البشاميل بشكل احترافى متماسكة والطعم خيال في المقال التالي
تعتبر المكرونة البشاميل من الأطعمة المفضلة ويحبها الكثير من الناس سواء كبار او صغار، وينتشر هذا الطعام على نطاق واسع في العالم العربي والغربي، لما يتمتع به من طعم لذيذ وسهل التحضي، فربات البيوت يحضرن باستمرار طرقًا جديدة ولذيذة، على الرغم من أن طبق مكرونة البشاميل من الأطعمة التي تعرف معظم ربات البيوت كيفية تحضيرها بشكل جيد، إلا أن كل واحدة منهن لديها طريقة تجعلها مختلفة عن غيرها، واليوم سوف نوضح لك س كيفية صنع مكرونة البشاميل بكل سهولة وخطوات بسيطة .
اولاً المقادير
للسلق:
1 ملعقة تكون كبيرة من الزيت.
مكعب فقط من مرق دجاج.
ملعقة تكون صغيرة من الملح.
للبشاميل:
- لتر 1 من الحليب.
- 5 ملاعق تكون كبيرة من دقيق.
للحشو:
- 3 طماطم مقطعة إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة تكون صغيرة من ريحان ناشف مطحون.
- 1 ملعقة تكون صغيرة من زنجبيل مطحون
- ملعقة تكون صغيرة من فلفل أسود.
- 1 علبة تكون صغيرة من صلصة الطماطم.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- 3 فصوص ثوم مهروسة.
- 2 ملاعق كبيرة زيت.
- 300 جرام جبن موزاريلا.
- كيلو باستا.
طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة
- اسلقي المعكرونة في ماء ساخن مع 1 ملعقة صغيرة ملح و 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي مع مكعب مرقة الدجاج.
- نضع ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في مقلاة على النار ، ثم نضع البصل المفروم مع كمية الثوم المهروس ونتركه حتى يذبل.
- نضيف اللحم المفروم بعد أن يذبل البصل ويقلب ثم يترك اللحم على النار حتى ينضج.
- عند التأكد من نضج اللحم المفروم، ضعي الطماطم المفرومة ورشي جميع البهارات بالملح أيضًا ، ثم أضيفي صلصة الطماطم بالقليل من الماء.
- نضع الحليب في قدر على النار ونذوب الدقيق في ملعقتين كبيرتين من الحليب ، ثم نضيفه إلى الحليب الساخن مع التحريك بقوة باستمرار.
- عندما تصبح صلصة البشاميل سميكة وجاهزة.
- تُسكب نصف كمية المعكرونة في قاع صينية الخبز ، مع ربع كمية البشاميل ويُحرّك.
- نضيف صلصة الطماطم مع كل اللحم المفروم على الطبقة الأولى من المعكرونة.
- وزعي الصلصة على الصينية بأكملها ، ثم ضعي باقي المعكرونة في الطبقة الثالثة.
- أضيفي الكمية المتبقية من البشاميل إلى المعكرونة.
- أخيرًا، نرش جبنة الموتزاريلا في الطبقة الرابعة والأخيرة ونضعها في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30 دقيقة ، ثم قدمها ساخنة.
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