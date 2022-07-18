أفضل طريقة لعمل المكرونة البشاميل بشكل احترافى متماسكة والطعم خيال

تعتبر المكرونة البشاميل من الأطعمة المفضلة ويحبها الكثير من الناس سواء كبار او صغار، وينتشر هذا الطعام على نطاق واسع في العالم العربي والغربي، لما يتمتع به من طعم لذيذ وسهل التحضي، فربات البيوت يحضرن باستمرار طرقًا جديدة ولذيذة، على الرغم من أن طبق مكرونة البشاميل من الأطعمة التي تعرف معظم ربات البيوت كيفية تحضيرها بشكل جيد، إلا أن كل واحدة منهن لديها طريقة تجعلها مختلفة عن غيرها، واليوم سوف نوضح لك س كيفية صنع مكرونة البشاميل بكل سهولة وخطوات بسيطة .

اولاً المقادير

للسلق:

1 ملعقة تكون كبيرة من الزيت.

مكعب فقط من مرق دجاج.

ملعقة تكون صغيرة من الملح.

للبشاميل:

لتر 1 من الحليب.

5 ملاعق تكون كبيرة من دقيق.

للحشو:

3 طماطم مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة تكون صغيرة من ريحان ناشف مطحون.

1 ملعقة تكون صغيرة من زنجبيل مطحون

ملعقة تكون صغيرة من فلفل أسود.

1 علبة تكون صغيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

نصف كيلو لحم مفروم.

3 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملاعق كبيرة زيت.

300 جرام جبن موزاريلا.

كيلو باستا.

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة