هتخلى ريحة جسمك تجنن.. طريقة عمل المخمرية في البيت بأفضل الروائح

طريقة عمل المخمرية، تبحث المرأة دائما على كل ما يعطر جسمها ويجعله فواح الرائحة من أجل التمتع بالثقة أمام الآخرين وتظهر بشكل أكثر جاذبية، وتعد المخمرية أحد وسائل التعطير الأمنة التي شاع استخدامها مؤخرا تشبهاً بالنساء الخليجيات التي يحرصن دائما على تعطير أجسامهم وشعورهن، وتتكون المخمرية من مواد طبيعية تماما خالية من أي مواد كحولية أو كيميائية لذلك يتم استخدامها على أي منطقة فى الجسم وخاصة فى أماكن النبض لتدوم رائحتها طويلا.

ولم يعد استخدامها مقتصر على حضور المناسبات وحفلات الزفاف بل يمكنك استخدامها بشكل يومي ودائم خاصة إذا كنتي عروس جديد، لذلك يمكنك تحضير المخمرية فى المنزل بنفسك بكل سهولة لضمان مكوناتها وتعطيرها بالرائحة التي ترغبيها، فتابعي طريقة عمل المخمرية فى المنزل.

طريقة عمل المخمرية

المكونات:

ملعقة فازلين.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة زيت جونسون.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

نصف ملعقة صغيرة من المسك الأبيض.

طريقة التحضير

احضري وعاء ضعي به مقدار الفازلين مع زيت جوز الهند وقومى بتدفئتهما قليلا حتى يتحول قوامها إلى القوام السائل.

قومى بإضافة جميع المكونات الأخرى بشكل تدريجي مع التقليب حتى تندمج المكونات معا.

يمكنك تغيير نوع المسك المضاف واختيار الرائحة المفضلة لكى حسب الرغبة.

ضعي الخليط فى علبة نظيفة وجافة ثم اغلقيها جيدا وضعيها بداخل الثلاجة حتى تتماسك المكونات.

يمكنك استخدام المخمرية بأمان لتعطير كامل الجسم والشعر والتمتع برائحة عطرة تدوم طويلا.

طريقة عمل المخمرية الخليجية

المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من زيت جونسون.

ملعقة من زيت الجليسرين.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة من زيت العود الخام.

ملعقة من زيت الياسمين الخام.

ربع ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير