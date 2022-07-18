وشك هينور.. كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

الفازلين والقرنفل للوجه، لا يتوقف الجميع في البحث عن أفضل وصفات تساعد على تفتيح لون البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الحارقة، حيث يعاني الكثير من غمقان لون البشرة نتيجة أشعة الشمس وغيرها من العوامل التى تسبب ظهور الأماكن الداكنة في الجسم، وتحاول معظم الفتيات الاهتمام بجمالهن الشخصي، لذلك يحرصن على تنظيف البشرة بشكل دائم ويبحثن عن أفضل طرق تبيض للبشرة بشكل سريع، ويعرف الجميع الفازلين وفوائده المذهلة على البشرة، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها، وكذلك القرنفل يعالج مشاكل البشرة والأماكن الداكنة، لذلك يبحث الكثير عن وصفة القرنفل والفازلين لتبيض البشرة، لذا سوف نوضح لكم الوصفة خلال السطور التالية.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للوجه

يدخل الفازلين في جميع وصفات تفتيح لون البشرة وتنعيم الشعر وعلاج التهابات البشرة وتجاعيد الشعر، كما يدخل في علاج تشققات وجفاف بشرة اليدين والقدمين والشفايف، لذا نجده متوفر في جميع المنازل، والقرنفل يستخدم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والقولون، كما أن مكونات تلك الوصفة آمنة على بشرة الجسم، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقتين من النشا.

2 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من القهوة.

طريقة تحضير الوصفة

القرنفل والفازلين متوفرين في معظم المنازل، كما أن نتائجهم مضمونة وسريعة المفعول، حيث يساعد القرنفل على تغذية البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، كما يساعد الفازلين على ترطيب البشرة للتخلص من الالتهابات، ويمكن استخدام الوصفة بشكل دائم دون القلق من نتائجها فهي آمنة لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، ويمكن استخدام الماسك من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم خلط النشا والفازلين والقهوة في وعاء.

بعدها يتم مسح المكان المراد تفتيح لونه بفوطة نظيفة مبللة بالماء وتجفيفه.

يتم فرد الماسك على البشرة مع التدليك.

نترك ماسك الفازلين والقرنفل على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.

يمكن تكرار استخدام الماسك ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع.

فوائد الفازلين والقرنفل للوجه