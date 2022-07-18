خلطة لتوريد الشفايف في 3 ايام وعلاج اسمرار الشفايف نهائيا نتيجة سريعة ومن أول استعمال 

توريد الشفايف طبيعيا، لاستكمال جمال الوجه بعد وضع الميكب لابد من وضع أحمر الشفايف وتوريدها، حيث أنه عند ظهور الشفايف بشكل جاف ومتشقق وغير ملائم يصبح شكل الوجه غير مناسب، ولكن زيادة استخدام الروج الصناعي يسبب ظهور بهتان على بشرة الشفايف، مما يزعج الفتيات ويتوجهن إلى البحث عن مورد شفايف طبيعي، يساعد على ترطيب الشفايف وإزالة التشققات وتوريدها دون أن يسبب ضرر عليها، حيث يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية الممتازة التي تساعد على علاج تشققات الشفايف وجفافها والتي سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية لتحضيرها واستخدامها بدلاً من الاعتماد على مورد الشفايف الصناعي.

خلطة لتوريد الشفايف في 3 ايام

يمكنك من خلال الشفايف الموردة الناعمة الاستغناء عن روج الشفايف الصناعي، حيث تساعد المكونات الطبيعية على التخلص من تشققات الشفايف، كما تزيد من لمعان ونعومة الشفايف، وتتوفر هذه المكونات في جميع المنازل ولا تعتبر مكلفة، ويمكن تحضيرها من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

جلسرين ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

عصير الليمون يعتبر من الأحماض التي تحتوي على فيتامين ج الذي يساهم في تفتيح لون الشفايف وتوريدها، والعسل الأبيض يزيد من نعومة ولمعان الشفايف، كما أن الجلسرين يساهم في ترطيب الشفايف والتخلص من التشققات، ويعتبر مكونات هذه الوصفة الطبيعية متوفرة في المنزل، كما إنها غير مكلفة وتعطي نتائج سريعة ومضمونة، وتتمثل طريقة الاستخدام في الآتي.

الخطوة الأولى يتم فيها خلط عصير الليمون والعسل الأبيض والجلسرين.

لابد من تقليب الخليط حتى تتجانس جميع المكونات.

نقوم بفرد جزء من الخليط على الشفايف بشكل كلي ليلا.

يترك الخليط على الشفايف لليوم التالي.

يتم استخدامه بشكل يومي قبل النوم.

وصفة الكركم لتوريد الشفايف

ملعقة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة من الكركم.

ماء.

طريقة التحضير