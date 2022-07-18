نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشه وقطنية…طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة الرهيب بمكونات اقتصادية مش هتبطلي تعمليها لأولادك في المقال التالي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة الرهيب، من ألذ واطعم الحلويات للكبار والصغار هي الكيك وخاصة كعكة الشوكولاتة ، فهيا الذي نعتمد عليها في جميع المناسبات لإنه طريقة تحضيرها من أسهل طرق الكيك ولا يعد تحضير كعكة الشوكولاتة مهمة صعبة أو مستحيلة ، لكنها من أسهل أنواع الكيكات التي يمكنك تحضيرها في أقل من ساعة ، ومن خلال إضافة الشوكولاتة أو صوص الكراميل ، يمكنك إعطائها شكلًا رائعًا مشابهًا لـ كعكة جاهزة ، أكثر جاذبية لأطفالك وعائلتك. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل كيكة الشوكولاتة هشه وقطنية مقادير عمل كيكة الشوكولاتة 2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1/4 كوب زيت.

كوب حليب.

3 بيضات كبيرة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح. مقادير صوص الشوكولاتة 1 كوب سكر بودرة.

2 ملاعق كبيرة زبدة.

4 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو.

علبة قشطة.

ملعقة من النشا. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة يسخن الفرن على 180 درجة.

في وعاء كبير ، نضع البيض مع السكر ونضربه بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجم.

أضيفي الزيت وا الحليب واستمري في الخفق ، ثم أضيفي الفانيليا واخفقي.

في وعاء كبير تاني ضيفي المواد الجافة ضعي الدقيق والملح والبيكنج بودر ومسحوق الكاكاو واخلطيهم مع بعض.

ضيفي المواد السائلة إلي المواد الجافة ببط واستمري بالضرب حتي يتم التمزج ويصبح خليط كيك الشوكلاتة جاهز

في صينية مدهونه بالزبدة وترش الصنيه بمسحوق الكاكاو وتسكب العجينة في الصنية وتخبز في الفرن لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك أخرجيها من الفرن لتبرد قليلاً وتقدم مع صوص الشوكولاتة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة اخفقي الزبدة والسكر البودرة حتى يتضاعف حجمها.

يضاف مسحوق الكاكاو والنشا مع الاستمرار في الخفق.

نضع الصوص على النار حتى يتقل.

يرفع عن النار ثم يضاف الكريمة مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات

وفي النهاية يسكب الصوص فوق الكيك وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك, تقطع الكيك وتقدم في طبق الخاص بالحلويات . عمر شويل - جدة هشه وقطنية...طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة الرهيب بمكونات اقتصادية مش هتبطلي تعمليها لأولادك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشه وقطنية…طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة الرهيب بمكونات اقتصادية مش هتبطلي تعمليها لأولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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