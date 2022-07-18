الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين 

أثبتت الدراسات والتجارب أن الكاكولا تلعب دوراً حيوياً في فرد الشعر المجعد، وإصلاح الكسرات الموجودة به، إلى جانب فعاليتها في تنعيم الشعر ومنحه المظهر الصحي والحيوية،وتتعدد الفوائد الخاصة بالكوكاكولا للشعر خاصةً المجعد والخشن، ويأتي أهمها في أن الكوكاكولا تعمل ككيراتين طبيعي للشعر، من خلال فرده وجعل الشعرة تتمتع باللمعة والنعومة التي تحلم بها كل فتاة، كما تساهم الكوكاكولا في ترطيب الشعر، وحمايته من التقصف والهيشان، إلى جانب فعاليتها في محاربة مشكلة القشرة التي تهاجم فروة الرأس، والتخلص منها بشكل نهائي.

طريقة استخدام الكاكولا لفرد الشعر الخشن

المكونات

كوب من الكاكولا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من ماء الورد.

كريم التصفيف المناسب لنوع شعرك.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بخلط كمية الكوكاكولا مع الماء معاً في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي عصير الليمون المركز إلى الخليط الناتج، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ثم أضفي كمية مناسبة من كريم التصفيف الخاص بشعرك وفقاً لطول وكثافة شعرك إلى الخليط، وستلاحظين أن الماسك أصبح ذي قوام كريمي.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو، ثم ابدئي بتقسيمه إلى 4 أجزاء متساوية، وابدئي بتوزيع الماسك عليه وهو مبلول قليلاً.

ركزي أثناء عملية توزيع الماسك على الجذور والأطراف، ثم غطي شعرك باستخدام بونيه الاستحمام.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 60 دقيقة، ثم اشطفيه بعدها بالماء والقليل من الشامبو.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين، وستلاحظين أن شعرك أصبح مفروداً وناعماً خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

وصفة الكوكاكولا وماء الورد لفرد الشعر الخشن

عبوة كاملة من الكوكاكولا.

مقدار من ماء الزهر (يعادل كمية الكوكاكولا المستخدمة).

طريقة التحضير