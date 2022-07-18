مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال 

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج، للحصول على بشرة نظيفة خلال وقت سريع يمكن استخدام ماسك القهوة السحري، حيث تساعد القهوة بفضل الخصائص التي تحتوي عليها في التخلص من الأتربة المتراكمة على البشرة خلال وقت بسيط وسريع، كما إنها لا تؤثر بالسلب على البشرة، حيث يعشق الملايين القهوة ولا يخرجون من منازلهم إلا بعد تناول كوب من القهوة، فهي تساعد على التركيز وزيادة الانتباه، كما تحسن من خلايا المخ، لذلك نجدها متوفرة في جميع المنازل ويمكن استخدامها بكل سهولة في تنظيف البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تقشير البشرة الجافة والغير نظيفة بالقهوة.

كيفية عمل مقشر القهوة للبشرة

فوائد لا تعد ولا تحصى تعود على البشرة بعد تنظيفها بالقهوة، فهي تزيل خلايا الجلد الميت وبالتالي تقلل من علامات ظهور التجاعيد في الوجه، كما تزيل الأتربة المتراكمة بين مسام البشرة، وتجعل البشرة بيضاء ولامعة، كما أن مكونات الوصفة متوفرة في المنزل، وتتمثل في المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من القهوة.

2 ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

تتعرض البشرة للأتربة والأوساخ بشكل يومي عند الخروج من المنزل، مما يسبب في غمقان لون البشرة وعدم توحيد لونها، وظهور الهالات السوداء حول العينين، لذلك تنزعج الفتيات من هذا الأمر، كما يرغبن في عدم استخدام مستحضرات التجميل المزعجة، لذلك يمكن الاعتماد على ماسك القهوة للتفتيح بشكل يومي وتوديع البشرة الداكنة، وتتمثل خطوات الاستخدام في الآتي.

يتم غسل البشرة بالماء وتجفيفها بفوطة قطنية نظيفة.

بعدها يتم خلط القهوة والزبادي في وعاء.

قومي بتوزيع ماسك القهوة على البشرة مع الفرد ببطء لمدة عشر دقائق.

بعد انتهاء الوقت يتم تنظيف البشرة من الماسك.

لابد من ترطيب البشرة بمرطب مناسب لنوع البشرة.

يمكن استخدام هذا الماسك كروتين يومي.

وصفة القهوة وزيت الزيتون لتبيض البشرة

1 ملعقة من القهوة كبيرة.

ملعقة من السكر صغيرة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام