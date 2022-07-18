نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الجبارة…حبوب ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ ولن يتوقف شعرك من النمو بغزار في المقال التالي
حبوب ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ ولن يتوقف شعرك من النمو بغزار، القرص المدهش لزيادة طول الشعر ونعومته له طريقة فعالة في تغذية وإنبات بصيلات الشعر ويتخلص من صلع الشعر وزيادة نعومته كما توجد الكثير من الخلطات لزيادة طول وكثافه الشعر ولكن الأهم هو اتباع جميع الخطوات والجدير بالذكر أنه من أهم تلك الوصفات زيت الزيتون فهو له فوائد كثيرة للشعر ومن أهمها أنه يعمل على زيادة نعومة الشعر بالإضافة إلى زيادة طوله وكثافته وإليك وصفة باستخدام زيت الزيتون وعصير الليمون والسر الخطير وهو الأسبرين لزيادة طول الشعر ونعومته ولمعانه.
حبوب ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه
سوف نقدم لكم أكثر من وصفة لتطويل الشعر وزيادة كثافته
خلطة زيت الزيتون وعصير الليمون مع الأسبرين
تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً في تكثيف الشعر وإنبات الفراغات
المكونات
- 2 قرص اسبرين ريفو اخضر.
- كمية من عصير الليمون.
- زيت لافندر لرائحة عطرة.
- مقدار من زيت الزيتون.
- شامبو للشعر أو بلسم.
طريقة التجهيز
- مزج المكونات مع بعضها البعض بحيث تكون خليط متجانس، ثم نضع الخلطة على الشعر وبالأخص فروة الرأس.
- نترك الخلطة على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن المستحب أن يترك حتى الصباح لضمان نتيجة أفضل، ثم نعمل على غسل الشعر بالشامبو أو البلسم والمياه
- يتم تكرار هذه الخلطة لمدة لا تقل عن 3 مرات في الأسبوع.
وصفة قرص الأسبرين مع زيت اللوز
يقوم الأسبرين بزيادة معدل طول الشعر في فترة قصيرة، ويمنع من تقصف وسقوط الشعر وزيادة نعومته ويعمل على تغذية جذور الشعر وإليك وصفة باستخدام قرص الأسبرين لزيادة طول الشعر ونعومته.
المكونات
- 4 قرص اسبرين ريفو.
- 1/2كوب كبير من زيت اللوز.
- ليمون.
طريقة التجهيز:
- نعمل على ازابة اسبرين ريفو مع مقدار من عصير الليمون ونصف كوب كبير من زيت اللوز ، ثم نعمل على وضعها في زجاجة يوجد بها بخاخ.
- نقوم برش الشعر كل يوم قبل الخلود للنوم بالخلطة السائلة بالأخص فروة الرأس يوميًا.
- لمدة لا تقل عن 30يومًا لضمان الحصول على شعر طويل وناعم خلال فترة قصيرة.
- يمكننا إتباع أيا من الوصفتين السابقتين فكلاهما ذات فعالية كبيرة ونلاحظ ءلك منء الاستخدام الأول ومع الاستمرار نلاحظ تغيير كبير في الشعر.
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