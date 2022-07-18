الوصفة الجبارة…حبوب ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ ولن يتوقف شعرك من النمو بغزار

حبوب ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ ولن يتوقف شعرك من النمو بغزار، القرص المدهش لزيادة طول الشعر ونعومته له طريقة فعالة في تغذية وإنبات بصيلات الشعر ويتخلص من صلع الشعر وزيادة نعومته كما توجد الكثير من الخلطات لزيادة طول وكثافه الشعر ولكن الأهم هو اتباع جميع الخطوات والجدير بالذكر أنه من أهم تلك الوصفات زيت الزيتون فهو له فوائد كثيرة للشعر ومن أهمها أنه يعمل على زيادة نعومة الشعر بالإضافة إلى زيادة طوله وكثافته وإليك وصفة باستخدام زيت الزيتون وعصير الليمون والسر الخطير وهو الأسبرين لزيادة طول الشعر ونعومته ولمعانه.

حبوب ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه

سوف نقدم لكم أكثر من وصفة لتطويل الشعر وزيادة كثافته

خلطة زيت الزيتون وعصير الليمون مع الأسبرين

تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً في تكثيف الشعر وإنبات الفراغات

المكونات

2 قرص اسبرين ريفو اخضر.

كمية من عصير الليمون.

زيت لافندر لرائحة عطرة.

مقدار من زيت الزيتون.

شامبو للشعر أو بلسم.

طريقة التجهيز

مزج المكونات مع بعضها البعض بحيث تكون خليط متجانس، ثم نضع الخلطة على الشعر وبالأخص فروة الرأس.

وبالأخص فروة الرأس. نترك الخلطة على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن المستحب أن يترك حتى الصباح لضمان نتيجة أفضل، ثم نعمل على غسل الشعر بالشامبو أو البلسم والمياه

يتم تكرار هذه الخلطة لمدة لا تقل عن 3 مرات في الأسبوع.

وصفة قرص الأسبرين مع زيت اللوز

يقوم الأسبرين بزيادة معدل طول الشعر في فترة قصيرة، ويمنع من تقصف وسقوط الشعر وزيادة نعومته ويعمل على تغذية جذور الشعر وإليك وصفة باستخدام قرص الأسبرين لزيادة طول الشعر ونعومته.

المكونات

4 قرص اسبرين ريفو.

1/2كوب كبير من زيت اللوز.

ليمون.

طريقة التجهيز: