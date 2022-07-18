دهنه واحدة يومياً قبل النوم من الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم والتخلص من البقع الداكنة وشد ترهلات الوجه

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الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم والتخلص من البقع الداكنة وشد ترهلات الوجه، إذا كنتي تعانين من وجود ترهلات في البشرة أو ظهور بعض التجاعيد أو الالتهابات فإليك الحل السحري وهو اللبان الذكر ، حيث يعد كلمة السر ومفتاح العلاج الطبيعي لمشاكل البشرة حيث تحتوي شجرته على مادة الراتنج التي يستخدمها علماء الطب في عمل الكريمات ومستحضرات التجميل لأن اللبان الدكر يحتوي على مكونات وعناصر من شأنها أن تقلل الالتهابات وتحارب كثير من مشكلات البشرة مثل قروح البشرة والفيروسات والفطريات ويقلل من التجاعيد ويمنع ظهورها ويعالج البقع.لذا سوف نوضح لك كيفية استخدام اللبان في تقشير وعلاج البشرة. الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم يمكن أخذ ثلاث قطرات من زيت اللبان الدكر مع ملعقة ونصف من كريم التهاب العيون و خلطهما جيدا وتدليك البشرة بها ليلا ثم غسلها صباحا لتجنب ظهور أي تجاعيد أو خطوط وعلامات للشيخوخة.

خلط منقوع اللبان الذكر المغلي مع قطرات من زيت جوز الهند يؤدي إلى ترطيب البشرة ومعالجة الالتهابات.

كما يمكن إضافة بعض قطرات من الزيت العطري المستخرج من اللبان الدكر مع زيت المسك وإضافتها على قطعة قماش شبه ساخنة لتنظيف البشرة والتخلص من أي فطريات تؤدي إلى التهاب البشرة. خلطة لبان الدكر لتقشير البشرة وعلاج الحروق وحبوب الشباب كوب شوفان غير مطهي.

8 قطرات من زيت لبان الذكر.

كوب عسل نحل.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب من السكر البني.

أربع قطرات زيت الخزامى. الطريقة والاستخدام يتم طحن الشوفان والسكر البني جيدا.

إضافة باقي المكونات ومزج الجميع معا جيدا للحصول على قوام كريمي يشبه المعجون.

نضع منه على البشرة بعد غسلها مع التدليك برفق لمدة 7 دقائق.

غسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر نفس الخطوات كل 4 أيام. خلطة لبان الذكر لشد البشرة وعلاج التجاعيد المكونات 5 قطرات من زيت جوز الهند.

5 قطرات من زيت الأفوكادو.

10 قطرات من زيت لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من شمع العسل .

4 قطرات زيت الصندل .

نصف ملعقة زيت مر. الطريقة والاستخدام نضع شمع العسل في كيس لعمل حمام دافئ حتى يتحول إلى قوام سائل.

نخلط جميع المكونات معا للحصول على قوام كريمي.

نوزع الخليط على البشرة ومنطقة حول العينين بشكل يومي ونتركه لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء لعلاج التجاعيد والخطوط البيضاء. عمر شويل - جدة دهنه واحدة يومياً قبل النوم من الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم والتخلص من البقع الداكنة وشد ترهلات الوجه - ثقفني

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