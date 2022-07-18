بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح وتغطية مثالية للشيب مقوية الشعر تعطي الشعر الرطوبة واللمعان 

صبغ الشعر باللون البني، هناك بعض الفتيات والسيدات الذين يرغبن في صبغ الشعر وتغيير لونه بشكل مستمر، حيث تقوم كل فتاة باختيار لون الصبغة التى تناسب بشرتها، ولكن اللون البني الأكثر شهرة بين أنواع الصبغات، حيث أنه يليق على معظم درجات البشرة، لذلك نجده الأكثر طلباً، وتقوم معظم الفتيات وربات البيوت بالذهاب إلى صالونات صبغ الشعر، ولكنها مكلفة كما تسبب ضرر الشعر، لذلك يبحثن عن طريقة صبغ الشعر باللون البني في المنزل لتوفير المال، لذا سوف نوضح لكي سيدتي طريقة صبغ الشعر باللون البني في المنزل والتمتع بنفس درجات اللون صالونات التجميل.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح

الشعر البني يقترب لونه من اللون الأسود الطبيعي للشعر، لذلك هناك بعض الفتيات الذين يفضلن صبغ الشعر بدرجات مقتربة من اللون الطبيعي، ويعتبر من أفضل درجات الألوان المناسبة للسيدات كبار السن، كما يساعد في التخلص من ظهور شيب الشعر، ويمكن تحضيره في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

صبغة لون بني.

فرشاة لفرد الصبغة على الشعر.

غطاء رأس بلاستيكي.

فازلين.

قفازات يد.

مناديل متخصصة لإزالة المكياج.

طريقة التحضير والاستخدام

يوفر صبغ الشعر في المنزل الكثير من المال، ولكن يحتاج إلى دقة أثناء الصبغ لتجنب التهابات البشرة أو فروة الرأس وتلف الشعر، لذلك لابد سيدتي أن تتبعي الخطوات التي سوف نوضحها لكي بدقة، حيث أنها بسيطة وسهلة وتساعدك على تلوين شعرك باللون البني الذي ترغبين فيه، وما عليكي سوى إتباع الخطوات التالية.