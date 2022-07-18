القهوة وكريم نيفيا كنز رباني عظيم من اول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض الجسم و البشرة تجعلها كازجاج

تفتيح البشرة بالقهوة وكريم نيفيا ،من الأمور التي يزداد البحث عنها كل يوم هي الطرق والوصفات التي تساعد في تفتيح البشرة وترطيبها وإعطائها النضارة والحيوية المطلوبين، ولذلك فإننا اليوم سوف نقدم اسهل طريقة تفتيح البشرة بالقهوة وكريم نيفيا والتي تعتبر بمثابة حل فعال وجذري للمشكلة التي تواجهها معظم النساء وهي تفتيح البشرة، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات وصفة تفتيح البشرة بالقهوة وكريم نيفيا

تعتبر وصفة القهوة وكريم نيفيا الخاصة بتفتيح البشرة من أكثر الوصفات البسيطة التي لن تحتاج إلى الكثير من المكونات عند تحضيرها، كمان أن كل مكون في هذه الوصفة له دور هام في عملية التفتيح لذا لا يمكن الاستغناء عن اي مكون من المكونات المستخدمة فيها ولذلك يجب عليك الالتزام بالحصول على كل مكون من هذه المكونات وتتمثل في التالي:

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملعقة من كريم نيفيا كبيرة.

ملعقة قهوة كبيرة.

طريقة تحضير واستخدام وصفة القهوة وكريم نيفيا لتفتيح البشرة

يمكنك بعد الحصول على كافة المكونات الخاصة بوصفة القهوة وكريم نيفيا أن تبدأ في إعداد الوصفة على الفور للاستخدام، والجدير بالذكر أن الوصفة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد في تحضيرها أو استخدامها فقط كل ما يجب أن يتم فعله هو الالتزام بالخطوات الآتية:

قم بتحضير وعاء.

ضع النشا والقهوة وابدا في تقليبهم معًا إلى أن يصبحوا خليط.

اسكبى على خليط النشا والقهوة ملعقة من زيت الزيتون.

قم بوضع ملعقة كريم نيفيا على الخليط السابق كله.

استمر في التقليب إلى أن تبدأ في الحصول على مزيج كريمي من المكونات حينئذ سوف يكون جاهز للاستخدام.

قم بغسل الوجه بشكل جيد بالماء الفاتر قبل الاستخدام.

ابدأ في دهن الخليط على الوجه.

يتم ترك الخليط على الوجه إلى أن يجف وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

يجب أن يتم تحضير هذه الوصفة وان تستخدم مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة لأن عدم تكرار هذه الوصفة بعدد المرات المطلوبة لن يجعل هناك تأثير لها.

سوف يتم ملاحظة أن درجة لون البشرة يتم تفتيحها مرة بعد أخرى وأصبح ملمسها أكثر نعومة.