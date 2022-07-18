بسكويت الخلاط…في 10 دقائق بس وفي الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي في الخلاط بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت

في 10 دقائق بس وفي الخلاط عملت بسكويت الشاي الاقتصادي في الخلاط بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، تلجأ العديد من النساء إلى صنع الحلويات سريعة التحضير مثل بسكويت الخلاط، الذي لا يحتاج إلا مكونات سهلة وبسيطة، فإليك طريقة عمل بسكويت الخلاط بطريقة سهلة.

في 10 دقائق بس وفي الخلاط عملت بسكويت الشاي

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل لسكويت الشاي في الخلاط وبمكونات سهله موجودة في كل بيت

طريقة عمل بسكويت الخلاط بطعم الشوكولاتة

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق في عمل بسكويت الخلاط

مكونات عمل بسكويت الخلاط

2كوب كبير من الدقيق.

1كوب كبير من السكر المطحون.

1كوب كبير من خليط الزيت والسمن الفلاحي.

3بيضات.

كيس بيكنج بودر.

1/2ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

3ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة الإعداد

نقوم بوضع الفانيليا السائلة وخليط الزيت والسمن الفلاحي في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي.

نقوم بوضع المزيج في إناء عميق ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر، ويتم تقليبهم جيدًا ثم نضع كمية الدقيق ونضيفها تدريجيًا حتى نحصل على القوام المناسب للخليط.

ثم نقوم بتقسيم عجينة البسكويت إلى نصفين متساويين، فيكون نصف العجينة لا يضاف لها شيء والنصف الآخر، نقوم بإضافة الكاكاو الخام له ونمزجه جيدًا بالعجين.

نقوم بجعل العجينة مستوية باستخدام النشابة ويكون سمك البسكويت رقيق.

رقيق. يمكنك استخدام أي أداة على شكل دائرة مثل الكوب لتقطيع عجينة البسكويت بشكل متساوي.

ثم نقوم بوضع البسكويت في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

يتم وضعها داخل الفرن لمدة 45 دقيقة، ثم نترك البسكويت ليبرد بعد إخراجه من الفرن حتى يكون مذاق البسكويت رائع.

طريقة عمل بسكويت الخلاط بالنشادر

المكونات

5أكواب من الدقيق.

400 جرام من السمن الفلاحي.

كوب كبير من السكر المطحون.

1/2ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

4بيضات.

15جرام من نشادر البسكويت.

طريقة الإعداد