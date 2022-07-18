وداعاً لصبغة الشعر.. معلقة واحدة بس من الفازلين للقضاء على الشيب وتغطية الشعر الأبيض بالكامل والنتيجة من أول مرة

‏يعتبر الفازلين من المكونات الطبيعية التي تستخدم في عالم التجميل والعناية بالبشرة، والذي أثبت فعالية كبيرة للغاية عند استخدامه للرجال والسيدات في ترطيب البشرة ومختلف أجزاء الجسم، ومنحها النعومة المطلوبة والتخلص من الخشونة والجفاف، وفي الفترة الأخيرة أثبت فعاليته الكبيرة الغير مصدقة في القضاء على شيب الشعر وتغطية الشعر الأبيض بنتائج مذهلة للغاية، نظراً لوجود نسبة كبيرة جداً من السيدات والرجال الذين يحرصون على العناية بالمظهر الخارجي والقضاء على الشعر الأبيض بمجرد ظهوره؛ فكان في القدم يلجؤون إلى صبغات الشعر التي لها أثار بالغة على المدى الطويل، وينتج عنها التساقط والتلف، أما عن الفازلين فإنه من المكونات الطبيعية التي لا ينتج عنها أي آثار جانبية.

‏وصفة الفازلين للقضاء على الشيب

‏إن الفازلين من المكونات الطبيعية التي لا يستغنى عنها أي شخص وخصوصاً في فصل الشتاء وكذلك في فصل الصيف، نظراً لأنه يساعد في ترطيب القدمين بعمق والحد من ظهور التشققات فيها، كما أنه يتم استخدامه في حماية البشرة والجسم من الالتهابات، وتحضير مجموعة كبيرة من وصفات العناية بالبشرة والشعر، فهو من المكونات التي لها استخدامات متعددة وأثبتت فعاليتها الكبيرة في تغطية الشعر الأبيض والقضاء على الشيب، من خلال ما يلي:

‏المكونات

‏3 ملعقة كبيرة من الحنة.

‏ملعقة كبيرة من الفازلين.

‏ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

‏ملعقة كبيرة من القهوة.

‏ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

‏2 ملعقة كبيرة من فيتامين هـ.

‏خطوات التحضير