ملعقتي السرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائ ، البطاطس المقلية من الطلبات التي يطلبها الجميع في جميع المطاعم والمحلات تناول الأطعمة، ويرجع سبب زيادة نسبة الإقبال عليها من قبل الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، أنها تتميز بطعمها الحلو والمقرمش ونحن نشعر بنكه رائعة عند تناولها، مع العلم أن يمكن وضعها بجوار جميع الوجبات السريعة مثل كريب الشاورما، والبرجر، ينتج عن كثرة انتشار الفيروسات والأوبة في جميع المحلات والمطاعم، قامت معظم النساء بتحضير البطاطس في البيت بدلا من شرائها من المطاعم، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائي

البطاطس المقرمشة على الرغم من أنها طعمها لا مثيل له، إلا أنها تتشرب كمية زيت كبيرة، مما تساعد في زيادة الوزن بسرعة كبيرة، بسبب احتوائها على نسبة سعرات حرارية عالية جداً، مع العلم أن معظم أطباء التغذية يمنعون معظم الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ وثبات الوزن عدم تناولهم البطاطس المقلية إطلاقا، وهذا هو سبب مقالنا لكم الآن أننا سوف نقدم لكم طريقة رائعة لتحضير البطاطس بمعلقة واحدة من الزيت، ويمكن لأي شخص تناول كمية كبيرة من البطاطس، بدون زيادة وزن، وتتلخص المكونات في:

كيلو من البطاطس الخاصة للتحمير.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة زيت واحدة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من التوابل المختلفة.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل

طريقة التحضير بسيطة وسهلة، ولكن اتباع الخطوات القادمة:

يتم تقشير البطاطس وبعد ذلك يجب غسلها وبعد ذلك تقطيعها على شكل أصابع متوسطة الحجم.

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب وضع هذه المكونات على البطاطس ويجب التقليب جيدا حتى يتم تغليف البطاطس بها.

يجب وضع هذه المكونات على البطاطس ويجب التقليب جيدا حتى يتم تغليف البطاطس بها. يجب وضع ورقة من الألمنيوم في صينية مناسبة لكمية البطاطس.

يجب رش ملعقة من الزيت على وجه البطاطس.

يجب إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 175 درجة.

يجب إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 175 درجة. يجب تقليبها من حين إلى أخر.

يجب إخراج عندما نتأكد من تمام التسوية.

يجب تقديمها ساخنة بجوار الوجبات.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن قلي البطاطس وعملها مقرمشة وأيضا خالية من الزيت حيث يمكن الحصول عليها مقرمشة زي المطاعم يكون اه تشرب الزيت وذلك عن طريق وضع ملعقتان كبيرتان من النشا حيث تساهم في جعل البطاطس طعمها لذيذ جدا وايضا تعمل علي امتصاص كميات كبيرة من الزيت وتكون صحية أكثر وايضا لا تسبب أمراض أو وجود مشاكل لصحة الجسم