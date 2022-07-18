في دقيقتين.. تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بمكون سحري ومحلول يخليكي تعشقي الكرشة وجعلها ناصعة البياض 

ظهرت العديد من الطرق والأساليب التي تمكن ربة المنزل من تنظيف الكرشة بمنتهى السهولة والبساطة، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، بما يساهم في القضاء على أي زفارة أو رائحة كريهة تجعل طعمها غير مستحب.

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

المكونات المستخدمة

3 ملاعق من الدقيق.

كوب من الماء.

فنجان من الخل الأبيض أو عصير الليمون.

طريقة التنظيف

قومي بخلط مقدار الدقيق مع كمية الماء في وعاء كبير الحجم جيداً، حتى تتشكل عجينة سائلة نسبياً.

اشطفي الكرشة جيداً، ثم قطعيها إلى قطع متوسط الحجم.

قومي بتنظيف الكرشة من الطبقة الخضراء والفضلات الملتصقة بها باستخدام سكين حاد، ثم اشطفيها بالماء الفاتر، حتى يصبح لونها أبيض تماماً.

قومي بنقع أجزاء الكرشة في خليط الماء مع الدقيق، وانتظري لمدة 3-4 دقائق.

اشطفي الكرشة بالماء الفاتر حتى تتخلصي من كل بقايا خليط الدقيق.

أعيدي نقع الكرشة في فنجان من الخل أو الليمون المركز لمدة نصف ساعة.

اشطفي أجزاء الكرشة من خلال وضعها تحت المياه الجارية.

ضعي الكرشة في المصفاة حتى يتصفى منها الماء.

وبذلك تصبح الكرشة جاهزة للطهي والتقديم.

طريقة تنظيف الكرشة باستخدام الكربوناتو

ملعقتان كبيرتان من الكربوناتو.

مقدار مناسب من الماء.

فنجان من الخل الأبيض أو الليمون.

طريقة التنظيف

قومي بوضع الماء في إناء مناسب على النار على درجة حرارة متوسطة.

أضيفي البيكربوناتو إلى الماء، ثم الكرشة، وانتظري حتى يصل الماء إلى درجة الغليان.

انتظري حتى يغلي محلول البيكربوناتو لمدة بضع دقائق، ثم ارفعي الإناء من على النار.

افركي الطبقة الرمادية أو الخضراء الملتصقة بالكرشة وهي ساخنة جيداً باستخدام سكينة حادة، حتى تتأكدي من إزالتها بشكل نهائي.

قومي بشطف الكرشة جيداً بالماء الجاري.

انتظري حتى تبرد الكرشة تماماً، ثم ابدئي بتقطيعها إلى قطع صغيرة أو متوسطة الحجم (حسب رغبتك).

أعيدي نقع أجزاء الكرشة في فنجان من الخل أو الليمون لمدة نصف ساعة.

انقلي الكرشة في وعاء تحت ماء الصنبور الجاري، ثم انقليها في مصفاة، حتى تتصفى بشكل كامل من الماء.

وبذلك تكون الكرشة جاهزة لطهيها بطرق مختلفة وتقديمها.

تعتبر الكرشة من الأكلات الدسمة والشعبية التي يتم تناولها لدي الكثير من الأشخاص حيث أن هناك الكثير يعشقون الكرشة ولكن هناك مشكلة في تنظيفها فإن التنظيف يحتاج الي وقت كبير لذا فإن الأغلبية تبحث عن طريقة سهلة تمكنها من تنظيف الكرشة بدون تعب أو مجهود لذا قد ذكرنا لكم طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة