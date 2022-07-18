طريقة عمل مزيل عرق قوي في المنزل هيخلصك من رائحة العرق وهيقضي على الغمقان بمكونات طبيعية تماماً

‏ازدادن عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول طريقة عمل مزيل العرق بالشبه والليمون، نظراً لأن هناك عدد كبير جداً من الأفراد الذين يرغبون في الاعتماد على المكونات الطبيعية في إزالة العرق، والابتعاد عن المواد التي تتضمن على الكيماويات، والتي ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض على المدى الطويل، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يصاب الأفراد بالتعرق الشديد وظهور رائحة غير مرغوب فيها في الجسم، والتي تضع الأشخاص جميعهم في مواقف محرجة في العمل وبين أفراد الأسرة وبين الأصدقاء، ولذلك فإننا نقدم لكم أقوى طريقة لتحضير مذيل عرق من مكونات طبيعية اقتصادية للغاية، والقضاء على الاسمرار في الإبطين بدون أي كيماويات مضرة على صحة الجسم.

‏طريقة عمل مزيل العرق بالشبه والليمون في المنزل

‏إن مزيلات العرق الطبيعية من أهم الوصفات التي تساعد في القضاء على مجموعة متعددة من المشكلات في فصل الصيف، ولكن من الضروري الاحتفاظ بها في أماكن باردة، مع العلم أن هذه المكونات من الممكن استخدامها على كافة الأماكن الموجودة في الجسم حتى المناطق الحساسة، التي كنا نتعامل معها بحذر أثناء استخدام مزيلات العرق الجاهزة، وإليكم طريقة التحضير:

‏المكونات

‏عصير ليمون طازج.

‏ملعقة كبيرة من الشبة.

‏ملعقة كبيرة من ماء الورد.

‏ملعقة كبيرة من خل التفاح.

‏خطوات التحضير

‏في وعاء جانبي نقوم بإضافة كل من عصير الليمون وخل التفاح وماء الورد وتقلب جيداً إلى أن تتجانس المكونات سوياً. ‏نقوم بإضافة الشبة بالتدريج إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وقوامها مثالي. ‏نقوم بتطبيق كمية مناسبة منها أسفل الإبطين مع الحرص على تنظيف هذه المنطقة جيداً قبل تطبيق هذه الوصفة وتجفيف المكان تماماً. ‏ينصح باستخدام هذه الوصفة بعد الاستحمام.

‏فوائد مزيل العرق الطبيعي

‏إن المكونات الطبيعية المستخدمة في مزيلات العرق ‏تعتبر مثالية للغاية في القضاء على رائحة العرق، ‏ولها مفعول السحر في تفتيح لون البشرة والأماكن الداكنة، كما أنها لا تتسبب في أضرار عند تطبيقها على المناطق الحساسة، الأمر الذي كنا تجنبه بشكل كبير أثناء تطبيق مزيل العرق الجاهزة على هذه المناطق التي ينتج ‏عنها الإصابة بالتهابات.