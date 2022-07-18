اسهل طريقة لتحضير رموش الست بطريقة مظبوطة دايبه ومرملة وطعمها روعه

رموش الست تعد من الحلويات الشرقية المميزة والخفيفة، تبحث الأمهات دائما على حلوى سهلة وسريعة يمكن تحضيرها، وتعد رموش الست من الحلويات المصرية الشهيرة التي تقدم في المناسبات و الاحتفالات فهي من الحلويات الرمضانية، كما أنها خفيفة جدا على المعدة وهذا لأنها تحضر من دقيق السميد والدقيق الابيض وهذا ما سيجعل قوامها ناعم جداً ويدوب في الفم فور تذوقها، ولذلك تبحث الأمهات دائماً على طريقة تحضير واسرار تسويتها وقوامها المظبوط.

رموش الست

المطبخ المصري ملئ بالوصفات والحلويات المميزة التي يعشقها الجميع الكبير والصغير، ويكثر في فصل الصيف تناول المقبلات الخفيفة والسريعة والحلويات، ومن أشهي وأحلى الحلويات الشرقية هي رموش الست، حيث يتميز قوام العجينة بأنه ناعم جداً يذوب في الفم فور تناولها وهذا لأنها تحضر من دقيق السميد، ولذلك سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير رموش الست بطريقة الحلواني.

المكونات:

3 كوب دقيق.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة جوز هند (اختياري).

كوب زبدة.

نصف كوب دقيق سميد.

3 بيضات.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

الشربات

2 كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 كوب من السكر.

طريقة تحضير رموش الست

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الزبدة او السمن ونقوم بالمضرب الكهربائي بضرب الزبدة جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم وكريمي.

بعد ذلك نضيف السكر على الزبدة ونستمر في ضرب المكونات حتى يختلط ويذوب السكر مع الزبدة.

نضيف حبات البيض بالتدريج مع الضرب بالمضرب الكهربائي، لا نضيف البيضة الأخرى إلا بعد أن يختفي أثر البيضة.

ثم نضيف الفانيليا وجوز الهند ونقلبها مع المكونات حتى يختلط.

في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق الأبيض و البيكينج بودر و الملح ونقلبهم جيدًا.

نضيف دقيق السميد على الزبدة ونقلبها مع بعضهم حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم ويختفي دقيق السميد.

بالتدريج ومع التقليب نضيف المكونات الجافة مع التقليب حتى يختلط وتحصلين على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

نقوم بتشكيل حلوي رموش الست على شكل أصابع بيضاوية ثم نقوم بالضغط عليها بالشوكة بالعرض والطول لتزيينها (حسب الشكل المرغوب).

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل الصينية لكي لا تلتصق الحلوى في الصينية.

نسخن الفرن قبل وضع الصينية في الفرن.

ثم ندخل صينية رموش الست في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الأسفل، ويمكنك إشعال الشواية أخر دقيقة لكي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نخرج الحلوى من الفرن ثم نقوم بوضعها في الشربات ونقلبها حتى تتشرب الشربات.

نصفي حلوي رموش الست من الشربات الزائد في مصفاة.

ثم نقوم برص قطع الحلوى في طبق التقديم وتزيين بجوز الهند أو الفستق المجروش وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

خطوات تحضير شربات رموش الست