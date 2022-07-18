بديل إزالة الشعر بالليزر في المنزل.. مكونات طبيعية لها نفس تأثير الليزر وببلاش مش هتصدقي النتيجة

‏تلجأ مجموعة كبيرة جداً من الفتيات إلى إزالة شعر الجسم الزائد بالليزر، والذي يعتبر من أكثر الوصفات التي أثبتت فعالية كبيرة في التخلص من الشعر الزائد، إلا أنه يؤخذ عليه أنه باهظ الثمن ومكلف للغاية، ولكن هناك مجموعة متعددة من المكونات الطبيعية التي كان لها نفس تأثير الليزر، ولا يتسبب في آلام على الإطلاق، بل يعمل على نفس التأثير الذي يقدمه الليزر للجسم وجميعها وصفات طبيعية أو مكونات موجودة في كل منزل غير مكلفة على الإطلاق ولا يوجد لها أي آثار جانبية.

‏طريقة إزالة شعر الجسم ببياض البيض والخل والنشا

‏إن هذه الوصفة تعتبر من أهم الوصفات المستخدمة في إزالة الشعر بدون ألم وخصوصاً من المناطق الحساسة والوجه، ويتم تحضير هذه الوصفة باستخدام ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من السكر وبياض بيضة واحدة، يتم تقليب المكونات سوياً وتطبيقها على المنطقة المرغوب في إزالة الشعر منها، والتدليك جيداً في حركات دائرية لطيفة، ومن الأفضل أن يتم تقشير البشرة قبل تطبيق هذه الوصفة للعمل على فتح مسام الجلد، تترك هذه الوصفة نصف ساعة على الجسم، وبعدها تفرك جيداً وتغسل بالماء البارد.

‏طريقة إزالة الشعر الزائد بالسكر والليمون

‏إن هذه الوصفة من الوصفات التقليدية التي يتم استخدامها في إزالة الشعر وتعرف باسم السويت أو الحلاوة وهي مشهورة جداً وفعالة، ولكن يجب عليها أن تتسبب في آلام قليلة عند استخدامها على الجسم، ولكن النتيجة التي تقدمها للجسم تستحق تحمل هذا الألم، يتم إعداد هذه الوصفة من خلال مزج أربعة ملاعق من السكر مع عصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وتقلب جيداً على نار هادئة إلى أن نحصل على عجينة زجة يتم تطبيقها على الجسم في المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر، وبعدها يتم نزع العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر، تكرر الخطوة السابقة على جميع الأماكن المرغوب في إزالة الشعر منها، وبعدها ينظف الجسم جيداً بالماء الفاتر، ‏في حالة وجود بقايا من هذه الوصفة عالقة في الجسم من الممكن إزالتها بالزيوت الطبيعية بأي نوع أو حتى زيوت الأطفال.