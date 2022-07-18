نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة كيك الايس كريم السريع في اقل من ١٥دقيقة ومناسب للاطفال والكبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي كما أن لها أكثر من نكهة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة.

فهي من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء أن كانوا كبار أو صغار وإليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير كيكة الآيس كريم.

مأكولات وحلويات للصيف الحار كيك ايس كريم

خطوات تحضير كيكة الآيس كريم

يتم تحضير كيكة الآيس كريم بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير خليط الكيك:

ثلاث بيضات. ثلاثة ملاعق دقيق. ثلاثة ملاعق من الزيت. ثلاثة ملاعق من السكر. ملعقة من الكاكاو. ملعقة من الملح. فانيليا.

مقادير الحشو:

كريمة.

علبة من الحليب.

شوكولاتة.

رقائق شوكولاتة.

خطوات التحضير

يتم تحضير كيكة الآيس كريم بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات:

أولاً يتم الحصول على إناء ويتم فصل فيه الصفار عن البيض.

بعد ذلك يتم خلط بياض البيض مع الملح لحين أن يتشكل لديكم قوام متجانس.

ثم يتم إضافة السكر البودرة على صفار البيض ويتم الخلط لحين أن يتشكل لديكم قوامي كريمي.

بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الفانيليا والزيت إلى الصفار مع المواظبة في الخلط.

القيام بإضافة الخليط إلى بياض البيض مع التقليب بكل هدوء بالاعتماد على ملعقة.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والكاكاو إلى الخليط السابق.

يتم الحصول على قالب الخبز ويتم دهنه بالزبدة ثم يتم وضع خليط الكيك في داخله.

ثم بعد ذلك يتم خبز الخليط في الفرن وتركه لحين أن ينضج.

الخطوة التالية يتم فيها خلط الكريمة السائلة لحين أن يصبح الحجم متضاعف.

بعد ذلك يتم إضافة الحليب المكثف المحلي والشوكولاتة.

ثم بعد ذلك يتم إضافة رقائق الشوكولاتة وبعد ذلك يتم وضع الخليط فوق الكيك.

يتم تزيين الوجه باستخدام الكريمة والشوكولاتة.

يتم تركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل أن يتم تقديمها.

طريقة تحضير كيك الآيس كريم مع بسكويت الشوكولاتة

تعتبر من أفضل الكيك التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسهولة التحضير وإليكم المقادير:

كيلو من الآيس كريم بنكهة فانيليا.

أربعمائة جرام من بسكويت الشوكولاتة.