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تدخل اللحمة فى معظم الأكلات مثل المكرونة البشاميل والكفتة ومحشى البطاطس باللحمة المفرومة والجلاش والكريب والرقاق، ويمكن عمل اللحمة محمرة أو كباب مشوى أو يمكن عملها مسلوقة والتى تحير جميع السيدات فى نضجها لأنها تحتاج إلى أكثر من ساعتين لكى يتم نضجها بشكل جيد، وتسبب لها الإحراج أمام الضيوف فسوف نقدم إليكي وصفة مكونة من مواد طبيعية لنضج اللحمة بسرعة والتى تتكون من مواد متوفرة فى كل منزل وبأسعار بسيطة جدا وهى تتكون من السكر والبصل والجزر والطماطم والملح والفلفل الأسود فيجب عند تناول اللحمة لابد أن تكون ناضجة ويتم تسويتها جيدا حتى لا تسبب بعض الأمراض وحتى لا تصيب الجسم بالفيروسات أو الميكروبات، ومن أسباب عدم نضج اللحمة عند التسوية وضع الملح فى بداية الغليان لأن الملح يعمل على إنكماش أنسجة اللحمة فيجعلها تأخذ وقت طويل فى النضج. مكونات نضج اللحمة بسرعة كيلو من اللحم الطازج

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ثمرة واحدة من البصل متوسطة الحجم

ثمرة واحدة من الجزر المقطع

عود من القرفة

حبة من ورق اللورا

رشة صغيرة من الحبهان

ثمرة واحدة من الطماطم الطماطم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود طريقة نضج اللحمة بسرعة بعد شراء اللحمة الطازجة نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة فى الحجم ثم يتم غسلها جيدا بالماء، وإذا كانت اللحمة مجمدة فى الفريز نقوم بنقعها فى وعاء به ماء حتى يفك التجميد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء به ماء ثم نضعه على نار عالية ونتركه حتى الغليان ثم نقوم بوضع إثنين ملعقة صغيرة من السكر وقطع اللحمة والبصل الطماطم وعود من القرفة والجزر وحبة من ورق اللورا والحبهان ثم نغطيه بإحكام.

وبعد الغليان بساعة، وقبل تمام النضج نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ثم نضع كمية أخرى من الماء ونقوم بتهدئة النار ثم نتركها حتى تمام النضج، وبعد ذلك تصبح اللحمة جاهزة بأحلى طعم ولها نكهة جميلة بإستخدام هذه الوصفة الممتازة، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك. عمر شويل - جدة ملعقة سحرية لتسوية اللحمة بسرعة البرق مهما كان حجمها والكمية هتبقي طرية زي الزبدة - ثقفني

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