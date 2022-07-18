نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة الغرقانة بالصوص على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم هش ولذيذ وبدون تكلفة في المقال التالي

تعتبر كيكة الشوكولاته من أحلى وألذ أنواع الكيكات التي يعشقها كل الناس وبالأخص صغار السن فهي تتميز بأنها رائعة المذاق وشهية جدا والأشخاص الذين يقبلون عليها بكثرة هم عشاق الشوكولاته، لأن هذه الكيكة تكون مليئة بصوص الشوكولاته لذلك تقوم معظم الأمهات بتحضير كيكة الشوكولاته في المنزل بطريقة سهلة ومقاديرها بسيطة وغير مكلفة، ومن الممكن أن نقوم بعملها بعدة أشكال مختلفة فقد تكون على شكل مربعات أو تكون كب كيك وغير ذلك. مكونات عمل كيكة الشوكولاته كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.

بيضتان.

كوب واحد كبير من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

كوب واحد صغير من الزبادي.

مكونات صوص الشوكولاته وهي كوب واحد كبير من الحليب السائل وكوب إلا ربع من الكاكاو الخام وكوب واحد كبير من الزيت النباتي والسكر. طريقة عمل كيكة الشوكولاته نحضر وعاء عميق ونضع به بيضتان وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وكوب واحد كبير من السكر ثم يتم إحضار مضرب البيض الكهربائي.

ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة لخفق البيض ويتم إضافة كوب واحد صغير من الزبادي ونضع الحليب والزيت وقومي بتشغيله للحصول على قوام متجانس.

ونحضر طبق ونضع به الدقيق والملح والبيكينج بودر والبيكينج صودا ويتم خلطهم مع بعض ونضيف هذا الخليط إلى خليط البيض ولكن نضيفه بشكل تدريجي ونستمر في العجن لكي نحصل على خليط كيك ناعم.

وبعد ذلك يتم تجهيز صينية وندهنها بالزبدة ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونضع خليط الكيك في الصينية.

ونضع الصينية في الفرن ونترك الكيكة لمدة أربعون دقيقة تقريبا وفي هذا الوقت قومي بتجهيز صوص الشوكولاته فيتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب والسكر والكاكاو.

ويتم تشغيل الخلاط ونضع تدريجيا الزيت مع الإستمرار في الخلط للحصول على خليط ثقيل قليلا ونتركه في الثلاجه وبعد خروج الكيكة من الفرن نتركها تبرد قليلا ثم نضيف إليها صوص الشوكولاته. عمر شويل - جدة كيكة الشوكولاتة الغرقانة بالصوص على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم هش ولذيذ وبدون تكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الشوكولاتة الغرقانة بالصوص على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم هش ولذيذ وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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