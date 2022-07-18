سر بياض وجمال الكوريين هاتي نشا وتعالي أقولك تبيضي بشرتك وتزيلي الأسمرار أزاي بسرعة

فى هذا المقال سوف نقدم إلى الفتيات والسيدات الذين يعانون من إسمرار فى البشرة خلطة كريم النشا الكورى الذي هو عبارة عن خليط من مواد طبيعية تتكون من النشا والحليب وعصير الجزر والعسل الأبيض والفازلين، ويعتبر كريم النشا الكورى من الكريمات التى تعمل على تفتيح البشرة عشرة درجات على الفور وبشكل طبيعى فهو يجعل الوجه لامع بشكل رهيب لا يصدق، وهذا الكريم يساعد على إزالة كل العيوب من الوجه مثل آثار الحبوب وهى البقع البنية الداكنة، ويزيل كريم النشا الكورى التصبغات الداكنة والهالات السوداء ويجعل البشرة صافية لأن كل الفتيات ترغب فى الحصول على بشرة بيضاء نقية وخالية من أى بقع فتجد الحل فى كريم النشا الكورى لأن فوائد النشا كثيرة ومتعددة فهو يعمل على التخلص من حروق الشمس، ويخلص البشرة الدهنية من الزيوت.

مكونات كريم النشا الكورى لتبييض الوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

أربعة ملاعق كبيرة من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الجزر

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

طريقة عمل كريم النشا الكورى لتبييض الوجه