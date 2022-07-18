نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض وجمال الكوريين هاتي نشا وتعالي أقولك تبيضي بشرتك وتزيلي الأسمرار أزاي بسرعة في المقال التالي
فى هذا المقال سوف نقدم إلى الفتيات والسيدات الذين يعانون من إسمرار فى البشرة خلطة كريم النشا الكورى الذي هو عبارة عن خليط من مواد طبيعية تتكون من النشا والحليب وعصير الجزر والعسل الأبيض والفازلين، ويعتبر كريم النشا الكورى من الكريمات التى تعمل على تفتيح البشرة عشرة درجات على الفور وبشكل طبيعى فهو يجعل الوجه لامع بشكل رهيب لا يصدق، وهذا الكريم يساعد على إزالة كل العيوب من الوجه مثل آثار الحبوب وهى البقع البنية الداكنة، ويزيل كريم النشا الكورى التصبغات الداكنة والهالات السوداء ويجعل البشرة صافية لأن كل الفتيات ترغب فى الحصول على بشرة بيضاء نقية وخالية من أى بقع فتجد الحل فى كريم النشا الكورى لأن فوائد النشا كثيرة ومتعددة فهو يعمل على التخلص من حروق الشمس، ويخلص البشرة الدهنية من الزيوت.
مكونات كريم النشا الكورى لتبييض الوجه
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا
- أربعة ملاعق كبيرة من الحليب
- إثنين ملعقة كبيرة من عصير الجزر
- ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض
- ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين
- إثنين ملعقة صغيرة من الزبادى
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الأرز
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون
طريقة عمل كريم النشا الكورى لتبييض الوجه
- أولا نقوم بإذابة النشا مع الحليب فى وعاء على نار هادئة جدا ويتم التقليب حتى يعطينا قوام متماسك وثقيل.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الجزر وماء الأرز ثم يتم التقليب ثم نقوم بوضع العسل الأبيض والفازلين والزبادي وزيت الليمون ويتم المزيج جيدا حتى تتداخل وتتجانس جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بعملية دهان الخلطة على الوجه جيدا برفق وبشكل دائرى ثم نتركها حتى تجف تماما لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.
- وبعد ذلك نلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة فلا داعى للقلق، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجهه بالماء الفاتر، ويكرر وضع هذا الكريم أربعة مرات فى الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما.
- وسوف نلاحظ الفرق قبل إستخدام الكريم وبعده ببشرة فاتحة وناصعة البياض عند إستخدام كريم النشا الكورى من أول أسبوع.
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