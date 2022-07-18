أحلي كيك السينابون روول بالقرفة اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

السينابون روول بالقرفة أحد أحلي وأطعم أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل عام، والذي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير وذلك لطعمها الرائع والشهي واللذيذ، كما تعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، والسينابون روول بالقرفة من أحلي أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع محلات الحلويات والتي يقبل عليها الجميع بشكل كبير، حيث تتمتع كيكة السينابون بشكلها الجميل والرائع والمحبب لدي جميع أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل كيك السينابون روول والتي تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير وذلك من الناحية الغذائية والصحية، وكذلك تختلف طريقة عملها من حيث المقادير المناسبة والسليمة والتي يتم عمل كيك السينابون بها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات الحلويات، وذلك لعمل أحلي وأطعم كيك السينابون روول بالقرفة.

طريقة عمل السينابون روول بالقرفة ومكوناتها

المكونات

أربعة أكواب من الطحين.

كوب زبدة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب سكر.

بيضتين.

ملعقتان من الخميرة.

كوب ماء دافئ.

مكونات حشوة السينابون

ملعقة قرفة.

كوب سكر.

ربع كوب زبدة.

طريق التحضير