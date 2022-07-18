نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيك السينابون روول بالقرفة اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
السينابون روول بالقرفة أحد أحلي وأطعم أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل عام، والذي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير وذلك لطعمها الرائع والشهي واللذيذ، كما تعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، والسينابون روول بالقرفة من أحلي أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع محلات الحلويات والتي يقبل عليها الجميع بشكل كبير، حيث تتمتع كيكة السينابون بشكلها الجميل والرائع والمحبب لدي جميع أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل كيك السينابون روول والتي تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير وذلك من الناحية الغذائية والصحية، وكذلك تختلف طريقة عملها من حيث المقادير المناسبة والسليمة والتي يتم عمل كيك السينابون بها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات الحلويات، وذلك لعمل أحلي وأطعم كيك السينابون روول بالقرفة.
طريقة عمل السينابون روول بالقرفة ومكوناتها
المكونات
- أربعة أكواب من الطحين.
- كوب زبدة.
- نصف كوب حليب.
- نصف كوب سكر.
- بيضتين.
- ملعقتان من الخميرة.
- كوب ماء دافئ.
مكونات حشوة السينابون
- ملعقة قرفة.
- كوب سكر.
- ربع كوب زبدة.
طريق التحضير
- تخلط الخميرة مع الماء وملعقتان صغيرتان من السكر في إناء وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تقلب جيدا.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضعه على النار ونقوم إذابة الزبدة والحليب معاً على النار، مع الانتباه بألا يغلى الخليط.
- إضافة جميع المكونات إلى خليط الخميرة، وعجنها لعدة دقائق.
- ثم نقوم بتغطية العجينة، حتى تخمر.
- بعد أن تختمر العجينة تفرد العجينة على شكل مستطيل، مع الانتباه لرش الطاولة بقليل من الطحين قبل ان تبدأي بالفرد.
- اخلطي السكر بالقرفة لتجهيز الحشوة.
- تدهن العجينة بالزبدة المذابة.
- ثم نقوم برش خليط السكر والقرفة على العجينة.
- نقوم بلف العجينة بحرص وبشكل جيد، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة متساوية.
- وضع القطع الصغيرة في اناء مدهون بالزيت لتجهيزها للخبز.
- تخبز لمدة 25-30 دقيقة، على درجة حرارة مرتفعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
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