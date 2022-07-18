نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حضريه بنفسك” ضعي ماسك الكولاجين هذا على بشرتك وإحصلي على بشره مشدودة ونضره في المقال التالي

الكثير من السيدات والفتيات يريدون الحصول على بشره مشدودة وصحيه ونضره بدون حقن البوتكس الباهظة الثمن تريد ان تحصل عليها من خلال وصفات طبيعية وغير مكلفه تستطيعين الان يا سيدتي تحضير أفضل كولاجين طبيعي للوجه بمكونات طبيعية توجد في منزلك وامنه على البشرة، في هذا المقال سنعرض لكي بعض من الوصفات الطبيعية لتحضير كولاجين طبيعي في منزلك. كولاجين لبان الذكر للوجه: نحضر كوب من الماء ونضع به اثنان ملعقة من لبان الذكر ونتركه لمدة ليله كامله.

سيصبح اليوم التالي لونها ابيض، نصفي الماء ونحتفظ به في زجاجه بالثلاجة.

نحضر قطعه من القطن ونغمسه في كولاجين لبان الذكر ونضعه على بشرتنا يوميا.

ننتظر حتى يجف من على الوجه ثم نقوم بغسل البشرة ونضع المرطب الخاص بنا. كولاجين الشوفان للوجه: نخلط ملعقة صغيره من العسل الابيض وملعقة صغيره من القرفة مع ملعقة صغيره من القهوة واثنان ملعقة صغيره من الشوفان.

نقوم بفرد هذا الخليط جيدا على الوجه والرقبة ونتركه لمدة عشرون دقيقه.

ثم نغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر ونرطب بالكريم الخاص بنا. كولاجين الجيلاتين للوجه: نخلط ملعقة صغيره من الجيلاتين البودرة مع ملعقة صغيره من البن مع ثلاث ملاعق من الحليب الدافئ.

نضع هذه المكونات في وعاء ثم نضع هذا الوعاء في وعاء اخر به ماء مغلي ونقلب هذه المكونات حتى يذوب الجيلاتين.

نقوم بوضع هذا الماسك على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة ونقوم بإزاله هذا الماسك من على الوجه من أسفل الى اعلى وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا. كولاجين بياض بيضه للوجه: نخلط بياض بيضه مع نصف ملعقة صغيره من عصير الليمون بملعقة حتى يتجانسوا ولكن لا يقوم بعمل رغوه.

نغسل الوجه جيدا ونجففه ونغمس قطعه من القطن التي تزيلي بها المكياج ونضعها في هذا الخليط ثم نضعها على الوجه حتى يصبح هذا الخليط كالقناع على الوجه.

نترك هذا الماسك على الوجه لمدة خمشة عشر دقيقه ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ لأنها تسهل عملية ازالة البيض ثم نضع المرطب الخاص بنا ونكرر هذه الوصفة مرتين اسبوعيا ويستخدم هذا القناع ليلا فقط. عمر شويل - جدة "حضريه بنفسك" ضعي ماسك الكولاجين هذا على بشرتك وإحصلي على بشره مشدودة ونضره - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حضريه بنفسك” ضعي ماسك الكولاجين هذا على بشرتك وإحصلي على بشره مشدودة ونضره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.