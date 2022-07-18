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إسمرار بشرة الجسم من الأمور التي تنزعج منها أغلبية الفتيات وكلا منهم ترغب في تبييض الجسم بشكل سريع وكذلك توجد عدة مناطق بالجسم تحتاج إلى التفتيح أيضا، ومن أهم هذه المناطق هي منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط وكذلك منطقة الركب والأكواع فكل هذه المناطق تكون باللون الداكن أو الغامق، فقد تشعر الفتاة التي تعاني من الإسمرار الذي يوجد بالجسم بالإكتئاب وتريد الحصول على الحل المناسب لتبييض بشرة الجسم في أسرع وقت، ومن الممكن أن هذا اللون يظهر نظرا لتراكم خلايا الجلد الميتة والتي تجعل ملمسه خشن وهذه الخلايا تتراكم نتيجة الإهمال في بشرة الجسم وعدم تنظيفها بإستمرار، لذلك ينصح دائما بتقشير الجسم لإزالة هذه الأشياء وأن التقشير يساعد على التفتيح أيضا فقد تبحث معظم الفتيات عن الأشياء التي تساعدها في التخلص من الإسمرار،فنجد العديد من الفتيات يلجأون إلى إستعمال كريمات التفتيح فهي قادرة على تفتيح الجسم بشكل سريع . خلطة صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم مكونات خلطة صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم : صابونة دوف مبشورة.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل خلطة صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم : قومي بإحضار وعاء ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضعه على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضيف صابونة دوف ويفصل أن تكون مبشورة. وبعد ذلك يتم تقليبها بإستمرار لذوبان الصابونة تماما وقومي برفع الوعاء من على النار ويتم وضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا. ونصف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار. وقومي بوضع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعصير الليمون ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا. وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع. عمر شويل - جدة تقشير وتبييض الجسم مثل الحليب خلطة سحرية لتبييض الجسم في ثواني بدون تكاليف او مواد كيماوية تعرفي عليها الان - ثقفني

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