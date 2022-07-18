اقوي ماسك بالحليب لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام ينقي البشرة ويجعلها مشدودة ونضرة

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نجد أن ماسك الحليب هو أفضل الماسكات الطبيعية التي يعمل كمعالج قوي في التخلص العديد من المشكلات التي تصاب بها البشرة مثل البقع والخطوط البيضاء وأيضا إصابة البشرة بالتجاعيد، في الحليب هو من أكثر المواد الطبيعية التي يكون له فوائد عديدة للجسم والبشرة، فتلجأ كل فتاة بالبحث عن طرق متنوعة حتى تعمل على تحضير ماسك الحليب لتبييض البشرة بشكل طبيعي وفعال. ماسك الحليب لتفتيح وتبييض البشرة في ثواني ماسك الحليب و البابايا و العسل المقادير: إحضار شريحتين من البابايا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من عسل النحل. طريقة الاستخدام: نخلط شريحتين من البابايا في إناء صغير مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من عسل النحل ونقلبهم مع بعض جيدا. نضع ماسك الحليب على البشرة مع توزيعها جيدا ثم نتركها لمدة عشر دقائق ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر. ماسك الحليب واللوز المقادير عدد مناسب من حبات اللوز

ربع كوب من الحليب السائل. طريقة الاستخدام: نقوم بنقع عدد من حبات اللوز مع ربع كوب من الحليب السائل في وعاء صغير ثم نتركه لمدة ليلة كاملة. نهرس حبات اللوز المنقوع في الحليب حتى نحصل على قوام العجينه. نضع ماسك الحليب واللوز على البشرة والرقبة مع توزيعها جيدا ثم نتركها على البشرة لمدة تلت ساعة حتى تمتصها البشرة وتجف. نشطف البشرة باستخدام الماء مع استخدام مرطب مناسب للبشرة. ماسك الحليب والعسل وعصير الليمون المقادير ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة الاستخدام: نضع ملعقتين من الحليب السائل في اناء صغير ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيدا. نضع الماسك على البشرة والرقبة مع توزيعها بشكل كامل ونتركها لمدة عشرة دقائق ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر. ماسك الحليب وطحين الحمص المقادير ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الطحين الحمص. طريقة الاستخدام نضع ملعقتين من الحليب السائل في بولة صغيرة ثم نضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من الطحين الحمص و ندمجهم مع بعض جيدا. نضع الخلطة على البشرة ونفردها جيدا ثم نتركها على البشرة 15 دقيقة ثم تغسل البشرة جيدا. يجب اتباع هذه الوصفة بشكل مستمر كل اسبوع ثلاث مرات حتى تصبح البشرة ناعمة. عمر شويل - جدة اقوي ماسك بالحليب لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام ينقي البشرة ويجعلها مشدودة ونضرة - ثقفني

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