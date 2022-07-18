نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتعلمي معانا تعملي عجينة الفطائر وكافة أنواع العجائن الناجحة بالمكونات المظبوطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من السيدات التي لا تنجح في تحضير العجينة سواء للبيتزا أو الكريب ويوجد للعجينة الكثير من الفوائد التي من بينها تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من التعرض لأي مرض وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير مختلف العجائن في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج.

طريقة تحضير عجينة الفطائر

تعتبر الفطائر من المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أن لها مذاق شهي للغاية ويمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير عجينة الفطائر.

مكونات عجينة الفطائر

ثلاثة كؤوس من الدقيق. كأس من المياه الدافئ. ربع كأس من الزيت. ثلاثة ملاعق من الحليب البودرة. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من السكر. ملعقة من الملح.

خطوات تحضير عجينة الفطائر

يتم تحضير عجينة الفطائر بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة الفطائر.

طريقة تحضير عجينة الفطائر

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه ربع كأس من المياه مع السكر والخميرة مع التقليب بصورة جيدة وبعد ذلك يتم تركها في مكان دافئ وتركها لمدة ربع ساعة. الحصول على إناء كبير ثم يتم وضع فيه الدقيق والملح والحليب والزيت مع الاستمرار في التقليب ويتم العجن وبعد ذلك يتم إضافة خليط الخميرة ويتم العجن. القيام بإضافة المياه بصورة بطيئة وبعد ذلك يتم العجن لحين الحصول على عجينة طرية. يتم تغطية الإناء باستخدام فوطة نظيفة وبعد ذلك يتم وضعها في مكان دافئ وتركها لمدة ساعة. يتم تشكيل العجينة بالشكل الذي تفضلونه ثم يتم حشوها بالحشو المفضل لديكم.

طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية

تعتبر الفطائر القطنية من المخبوزات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير عجينة الفطائر القطنية.

مكونات عجينة الفطائر القطنية

نصف كأس من حليب البودرة. ملعقة من البيكنج بودر. كأس من المياه الدافئة. ملعقة من الخميرة الفورية. ربع كأس من الزيت. معلقة ونصف من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. كأسان من الدقيق.

خطوات تحضير عجينة الفطائر القطنية

يتم تحضير العجينة القطنية بخطوات بسيطة للغاية كما أن مذاقها شهي والمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير العجينة القطنية بكل سهولة في المنزل.

طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية