نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة القهوة وزيت جونسون لتفتيح الجسم والتخلص من السيلوليت وإزالة الجلد الميت من أول دقيقة في المقال التالي

نجد أن هناك من المشكلات قد تعاني منها معظم السيدات وهو وجود السيلوليت في الجسم الذي يسبب ترهل الجلد و الجسم ويؤدي إلي وجود الترهلات التي يصعب إزالتها بشكل سهل، فقد تتبع بعض السيدات الوصفات الطبيعية التي تستخدمها للتخلص من السيلوليت وشد الترهلات التي توجد بالجسم ومن أهم المكونات الطبيعية التي نستخدمها هو القهوة لشد الجلد. خلطة القهوة وزيت الزيتون المقادير نصف كوب من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الأطفال. طريقة الاستخدام نخلط نصف كوب من القهوة المطحونة في وعاء صغير ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من زيت الأطفال ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على عجينة مناسبة.

نوزع الخلطة على الجسم في أماكن التي توجد بها السيلوليت ونقوم بدعك تلك الاماكن جيدا باستخدام أصابع اليدين لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نلاحظ ظهور اللون الأحمر على البشرة بشكل قليل بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيدا واستخدام مرطب مناسب للبشرة.

يجب استخدام خلطة القهوة على الأقل مرتين من كل اسبوع ونلاحظ اختفاء ملحوظ لوجود السيلوليت في الجسم بعد 30 يوم من استخدام تلك الخلطة. خلطة القهوة وزيت جوز الهند المقادير كوب واحد من القهوة المطحونة.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من السكر الخشن.

عدد ثلاث قطرات من زيت القرفة. طريقة الاستخدام نخلط كوب واحد من القهوة المطحونة في بولة صغيرة ثم نضيف عليه نصف كوب من زيت جوزالهند وعليهم نصف كوب من السكر الخشن و ندمجهم مع بعض ثم نضع عليهم ثلاث قطرات من زيت القرفة.

نفرد خلطة القهوة على الجسم وخاصة على أماكن وجود السيلوليت و دعكها جيدا وذلك لمدة ربع ساعة مع فركها جيدا.

نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر واستخدام مرطب مناسب للبشرة.

نكرر استخدام خلطة القهوة بزيت جوز الهند على الأقل مرتين في كل أسبوع فهي من افضل الوصفات للقهوة حيث تعمل علي مفعول سحري في ازالة السيلوليت من الجسم بشكل سريع ونلاحظ مفعول تلك الخلطة بعد مرور شهر على الاقل ونلاحظ شد الجلد بشكل ملحوظ. عمر شويل - جدة معجزة ملعقة القهوة وزيت جونسون لتفتيح الجسم والتخلص من السيلوليت وإزالة الجلد الميت من أول دقيقة - ثقفني

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