نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج كنتاكي على أصوله بالتتبيلة والخلطة السرية هتاكلي ألذ كنتاكي بقرمشة وطعم لذيذ في المقال التالي

من أكثر الوجبات التى يقبل على تناولها الكبار وبصفة خاصة الأطفال الذين يكثرون الطلب عليه دائما وهو دجاج كنتاكى الذى يتميز بطعمه المقرمش واللذيذ والذى يتميز أيضا بأن له نكهة ورائحة لا تقوم، وللدجاج طرق كثيرة ومختلفة فى طهيه فمثلا يمكن عمل كفتة الدجاج ويمكن عمله دجاج مشوي فى الفرن أو على الفحم، ويمكن أيضا عمله شاورما أو فاهيتا، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض مكونات وطريقة عمل دجاج كنتاكى الذى يتكون من قطع صغيرة من الدجاج والدقيق الأبيض والنشا والبيض والملح فالدجاج كنتاكى يعتبر من الوجبات السريعة التي تعد الأكثر إنتشارا فى المطاعم، وتعتبر الأكلة المفضلة عند الكثير من الناس، وسوف نقدمها بنفس طريقة المطاعم، وسر طعمه وقرمشته اللذيذة هى التتبيلة التى يمكن أن تصنعيها فى المنزل. مكونات عمل دجاج كنتاكى دجاجة كاملة مقطعة إلى ثمانية قطع

كوب واحد كبير الحجم من الدقيق الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

نصف كوب كبير الحجم من الماء

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البصل البودر

رشة صغير من البابريكا

رشة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

زيت للقلى

شطة حارة حسب الرغبة طريقة عمل الدجاج كنتاكى أولا نقوم بغسل الدجاج بالخل والليمون ثم يتم تقطيعه إلى ثمانى قطع ثم غسلها بالماء ثم نتركها جانبا لكى تتصفى من الماء.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به الدقيق الأبيض والنشا والملح والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والفلفل الأسود والشطة الحارة.

ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج إلى المكونات الجافة ثم يتم التقليب للحصول على عجينة متماسكة وشبة سائلة، وبعد ذلك نضع قطع الدجاج فى هذا الخليط.

وبعد خروج الدجاج من التتبيلة السائلة نقوم بوضعه فى طبق به كمية من الدقيق ويتم تقليبها جيدا.

ثم نحضر طاسة بها كمية من الزيت ونرفعها على نار متوسطة ونتركها لكي تسخن.

ثم نقوم بوضع الدجاج مع التقليب على الجانبين حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها ونضعها فى طبق التقديم، وإستمتعى بطعمها الشهى واللذيذ. عمر شويل - جدة دجاج كنتاكي على أصوله بالتتبيلة والخلطة السرية هتاكلي ألذ كنتاكي بقرمشة وطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دجاج كنتاكي على أصوله بالتتبيلة والخلطة السرية هتاكلي ألذ كنتاكي بقرمشة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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