طريقة عمل خبز الثوم من المطبخ الفرنسي الذ من بيتزا هات لن تصدقي النتيجة

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يعد خبز الثوم من المعجنات الشهية وسريعة التحضير مثل البيتزا ويمكن تحضيره من الصفر من خلال عمل عجينة خبز الثوم أو استخدام الخبز الفرنسي، ويمكن تقديم خبز الثوم منفرداً أو بجانب أطباق أخرى مثل الشاورما أو أطباق اللحوم عامتاً أو كفته اللحمة أو كفته البطاطس، كذلك يمكن تقديمه بجانب السلطات والشربات لذا نقدم لكم من خلال المقال التالي طريقة عمل خبز الثوم اللذيذ خطوة بخطوة فتابعونا. طريقة عمل خبز الثوم الفرنسي بالمنزل يمكن عمل عجينة الخبز الفرنسي بدلاً من استخدام العيش الفرنسي بمكونات بسيطة وبأقل وقت ممكن كالآتي:- طريقة عمل عجينة خبز الثوم معلقة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر.

معلقة زبدة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الدقيق. مكونات حشوة خبز الثوم أربع معالق من الزبدة.

رشة من الملح.

خمس معالق من البقدونس المفروم.

كمية صغيرة من الثوم المهروس. طريقة عمل خبز الثوم نقوم بإضافة الماء والخميرة والسكر في إناء كبير ونتركهم حتى الاختمار.

نضيف الزبدة مع الحليب والملح ونقوم بالخلط، ثم نضع الدقيق بشكل تدريجي ثم نقوم بعجنها لمدة عشرين دقيقة أو أقل.

ثم نقوم بإضافة العجين إلى الخميرة السابق تحضيرها.

لعمل الحشوة نقوم بمزج الزبدة والملح وكذلك البقدونس ونضع عليهم الثوم في إناء صغير.

نقوم بصنع كرات من العجين ثم نقوم بغمسها في الزبدة ونقوم برص تلك الكرات في صينية الفرن ونقوم بتغطيتها وتركها لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

نقوم بتسخين الفرن ونضع الصينية داخلها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بإخراجها وتقديم الخبز وبالهناء والشفاء. طريقة عمل خبز الثوم الفرنسي بالزبدة اتبع الخطوات التالية للحصول على خبز الثوم الفرنسي بالذبدة اللذيذ والشهي. المقادير واحد رغيف من الخبز الفرنسي.

نصف كوب من جبن الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح. طريقة التحضير نقوم بخلط الثوم والزبدة والملح والفلفل جيداً حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بتقطيع رغيف الخبز الفرنسي إلى شرائح ونضعها في صينية ونقوم بدهنها بكمية مناسبة من الخليط السابق تحضيره.

ثم نقوم برش الجبن الموزاريلا المبشورة على وجه شرائح الخبز الفرنسي.

ثم نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة وننتظر إلى أن تذوب الجبنة الموزاريلا ثم نقوم بإخراج الشرائح ونقدمها ساخنة. طريقة عمل الشيش طاووق من المطبخ التركي بالخلطة السرية ستدمنها اسرتك طريقة عمل خبز الثوم بدون زبدة يمكننا الاستغناء عن الزبدة في طريقة عمل خبز الثوم، والاستعاضة عنها بملعقتين من زيت الزيتون والحصول على خبز شهي ولذيذ كالآتي:- المقادير شرائح من الخبز الفرنسي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

كوب من جبنة الموتزاريلا.

كمية مناسبة من الكسبرة ويمكن استبدالها بالبقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح والذعتر المطحون. طريقة تحضير خبز الثوم بدون زبدة في البداية نقوم بمزج زيت الزيتون مع الثوم ونضع عليهم الملح وكذلك الزعتر.

ثم نقوم بدهن شرائح الخبز بزيت الزيتون والثوم ونضعها في صينية.

ثم تقوم برش الجبن على شرائح الخبز ونقوم بإدخال الصينية إلى الفرن حتى تذوب الجبنة، ويحمر وجه الشرائح وتقدم بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الثوم من المطبخ الفرنسي الذ من بيتزا هات لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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