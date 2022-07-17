نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل الكب كيك الشوكولاتة بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة في المقال التالي

الكب كيك من أشهر وأسهل الحلويات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويتم تحضيرها بطرق متنوعة، ومحببة لدى الأطفال والكبار وتقدم لاسرتك والمناسبات السعيدة وأعياد الميلاد وللضيوفك، وهي مكوناتها سهلة وبسيطة وبأقل التكلفة الممكنة وتعتبر من أكثر الحلويات اللذيذة الشهية، ويمكنك اضافة النكهات المختلفة مثل البرتقال والفراولة والموز والفانيليا وصوص الشوكولاتة وصوص الكراميل، ولكل نكهة تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص، وهي من الحلويات المغيدة والمغذية لاحتوائها على الحليب والبيض والشوكولاتة، وسنعرض إليكم من خلال مقالنا أسهل طريقة عمل الكب كيك الشوكولاتة بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة أسهل طريقة عمل الكب كيك الشوكولاتة بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة المكونات كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم البودرة

كوب الا ربع كاكاو خام

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب ونصف من الحليب

2 عدد بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

صوص الشوكولاتة

ربع كوب من الكاكاو الخام

ربع كوب حليب

2 كوب من السكر البودرة

شكولاتة مبشورة طريقة تحضير الكب كيك نقوم أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية ونقوم باحضار صينية الكب كيك ونضع الورق في القوالب أو ندهن القيل من السمنة بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق ومع الكاكاو الخاك والبيكنج بودر مع إضافة السكر الناعم البودره ونخلط المكونات جيدا مع بعضهم ثم نقوم بخفق البيض جيداً مع إضافة الفانيليا وكوب ونصف من الحليب مع إضافة نصف كوب من الزيت النباتي ونقوم بالخفق المكونات مع بعضهم باستخدام المضرب الكهربائي حتي تصبح قوام كريمي هش بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليك الكب كيك على قوالب صينية الكيك وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة نحضر صوص تاشوكولاتة نقوم بعمل حمام ماء ساخن ونضع ربع كوب من الحليب وربع كوب من الكاكاو واثنين كوب من السكر البودره ونقلب المكونات ونتركها حتي تتمسك وتمتزج المكونات مع بعضها نخرج الكب كيك من الفرن ونتركها حتي تبرد ونضع عليها صوص الشوكولاتة ونقوم بتزين من الشوكولاتة المبشورة على الوجه وتقدم لضيوفك ولاسرتك وكذلك للمناسبات السعيدة عمر شويل - جدة أسهل طريقة عمل الكب كيك الشوكولاتة بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة - ثقفني

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