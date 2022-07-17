للعرايس تبييض الجسم كامل في دقائق ضعيها قبل الاستحمام يزيل سواد السنين هتبقي زي ملكات الجمال

يعاني الكثير من السيدات من السواد المتراكم على بعض مناطق الجسم والاسمرار مثل منطقة الأكواع والركب، الرقبة، المناطق الحساس مما جعلهم يشعرون بالأحراج، وعند شراء منتجات التفتيح نجدها لا تفعل شيئا وتكون غالية الثمن مما جعل الكثير من السيدات يشعر باليأس وعدم الفائدة في حل، لذلك قام الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها تحل مشكلة الاسمرار والتصبغات الجلدية وتم إيجاد وصفة النشا مع الفازلين من الوصفات الفعالة جدا في التخلص من الاسمرار والبقع وسوف نوضح مكوناتها وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا والفازلين

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

نشا.

فازلين.

ليمون.

كركم.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة النشا والفازلين

تحضر الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا والكركم ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الماء عليهم مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع ملعقتين من عصير الليمون على المكونات السابقة.

ونخلط زيت الزيتون والفازلين سويا ونقوم بتدفئة الزيت ونقلبهم سويا حتى يتم فك الفازلين بسهولة.

ونقوم بخلط الزيت على المكونات السابقة ونقلب جميع المكونات سويا وسوف نلاحظ مدى فاعلية الوصفة عند استخدامها.

نقوم بوضع الخليط على الحسم والبشرة ونتركها حتى تجف تماما ثم نقوم بفركها وغسلها بالماء.

كما يمكن تفتيح الجسم من اول لمسه باستخدام خلطة مذهلة وهي وضع ملعقتان كبيرتان من

الخل مع ملعقة من النشا مع ثلاثةملاعق من زيت الزيتون ثم قومي بوضع هذا الخليط على الجسم واتركية لمدة ساعة واحدة يعمل على تفتيح خيالي للبشرة الدهنية وايضا يقضي على جميع البقع الداكنة والتجاعيد الموجودة في الجسم بكل سهوله

وصفة الخل لتفتيح البشرة

يعد الخل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة في دقائق معدودة وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من هلال النقاط التالية..

المكونات:

قهوة.

خل.

زيت جونسون.

ماء.

طريقة التحضير: