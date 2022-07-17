فرد الشعر المجعد بسرعة وتنعيمه من أول مرة عن طرق أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة، يتعرض الشعر المجعد إلى بغض وكره العديد من الفتيات الراغبات في التخلص منه وتنعيمه، فالبعض يرى أن الشعر المجعد نعمة والآخر يراها نقمة، خاصة وأن الشعر المجعد كثيرا ما يصحبه خشونة وجفاف وصعوبة بالتمشيط، وعندما يتعرض الشعر المجعد إلى الجفاف يصبح أكثر عرضه للتقصف والكسر، وظهر الآن العديد من الوصفات التي تساعد في التخلص من الشعر المجعد مثل: الكيراتين، البروتين، الفرد، وغيرها من الطرق الأخرى التي تتنافس فيها صالونات التجميل، ولكن هذه الطرق تعتمد على مواد كيميائية تزيد من الأضرار التي يتعرض لها الشعر، لذا ما علينا سوى استخدام الطرق الطبيعية التي يمكن القيام بها في المنزل بسهولة.

طرق طبيعية تساعد على فرد الشعر المجعد

نعرض لكي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن بها فرد الشعر بشكل طبيعي دون الحاجة إلى عمليات الفرد، أهمها:

حليب جوز الهند وعصير الليمون

يمتلك جوز الهند فاعلية كبيرة في فرد الشعر، وهنا يمكن استخدام نصف كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وتطبيق الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر بالماء البارد وتكرار ذلك مرة أو مرتين أسبوعيا.

فرد الشعر المجعد بسرعة

هناك بعض الزيوت التي تساعد في فرد الشعر المجعد خاصة عند تسخينها مثل: زيت الخروع، زيت جوز الهند، لذا يمكن تدفئة ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع أخرى من زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس بالخليط لمدة 15 دقيقة مع غسل الشعر بشامبو خالي من الكبريتات.

وصفة البيض وزيت الزيتون

شاع استخدام البيض في العناية بالشعر خاصة بعد إثباتات كثيرة بقدرته على فرد الشعر.

لذا يمكنك خفق عدد 2 حبة بيض مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كما يمكن إضافة قطرات من الخل لتقليل رائحة البيض.

ويتم وضع الخليط على الشعر مع غسله بالماء البارد وتكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

فرد الشعر وتنعيمه بسرعة