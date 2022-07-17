سندوتشات دجاج بالتورتيلا بالتتبيلة المميزة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ

سندوتشات دجاج بالتورتيلا ، من الوجبات السريعة واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، وهي تحظى بإقبال الجميع، حيث ييفضل الكثير تناولها في المطاعم عن المنزل، لما لها من مذاق رائع وشهي جدًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بالتتبيلة اللذيذة بطريقة المطاعم حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وشهية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضًا، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضًا، كما يمكنكم تجربة لانشون الدجاج وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل سندوتشات دجاج بالتورتيلا بكل سهولة، وألذ الوصفات أحلى من المطاعم.

مكونات سندوتشات دجاج بالتورتيلا

تتكون سندوتشات دجاج بالتورتيلا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث أهم ما يميز هذه الوصفة التتبيلة، وغنية بالقيمة الغذائية، متوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو صدور دجاج.

زيت نباتي.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها).

خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلًا من شرائه).

طماطم مفروم ناعم.

بصل مقطع جوانح.

بقدونس مفروم ناعم.

مايونيز.

كاتشب.

مقادير التتبيلة

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل سندوتشات دجاج بالتورتيلا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة مميزة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه زيت الزيتون والخل وعصير الليمون دبس الرمان والبابريكا والفلفل الأسود والملح والثوم البودرة والبهارات المشكلة وبهارات الدجاج، ثم نخلطهم جيدًا. ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه صدور الدجاج ونحدث بها فتحات بالسكينة. ثم نضيف إليها التتبيلة، ثم نخلطهم جيدًا، ثم نترك الدجاج بالتتبيلة لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نضع مقلاة على نار أعلى من المتوسط، ثم نضيف إليها الزيت النباتي وصدور الدجاج المتبلة وعندما تتحمر من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تتحمر أيضًا. ثم نرفع صدور الدجاج من على النار. بعد ذلك نقطعها شرائح. ثم نفرد خبز التورتيلا، ثم ندهنه بالمايونيز والكاتشب، ثم نوزع فوقه جبنة موزاريلا مبشورة، ثم كمية من حشوة الدجاج، ثم كمية من البقدونس والطماطم المفروم ناعم وجوانح البصل، ثم نلفه رول. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نحمر فيها السندوتشات. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نقدم سندوتشات دجاج بالتورتيلا في طبق التقديم مع مخلل اللفت والخيار. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز

المكونات

2 كوب وربع من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الحليب.

4 قطع جبنة مثلثات.

ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

ملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

فلفل أسود.

طريقة التحضير