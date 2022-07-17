مكون عجيب إذا لامس وجهك يقضي على التجاعيد والترهلات في 10 دقائق هتصغري وبشرتك هتنور من البياض

ترغب الكثير من السيدات في الحصول على بشرة مشرقة وحيوية، حيث أنه تعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد في سن مبكر، كما أنه لا تستطيع معظم السيدات شراء منتجات العناية بالبشرة والتي تكون بأسعار عالية جدا، وبعضها يعطي تأثيرات ضارة على البشرة نظرا لاحتواها على مواد كيميائية تعرض البشرة للتشقق والالتهاب، ولكن يمكنك الان سيدتي أن تجربي وصفة في المنزل والتي تكون من مكونات طبيعية تماما ولا تسبب اي حساسية أو التهاب للبشرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير وصفة التخلص من التجاعيد بمكونات سحرية.

مكونات تحضير وصفة التخلص من التجاعيد

تبحث معظم السيدات عن أكثر الوصفات النجاحة والمضمونة والتي يمكن من خلالها التخلص من التجاعيد، ولذلك نوضح لكم مكونات وصفة مضمونه ورائعة وتعطي نتائج سحرية من أول مرة، وإليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكركم الخام.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير واحد ليمونه.

أمبول فيتامين b12 وهو سر الوصفة.

طريقة تحضير وصفة التخلص من التجاعيد

وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تتوفر لدي أي عطار، نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة بسبطة وسهلة وتعطي لكي نتائج مضمونه.