نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون عجيب إذا لامس وجهك يقضي على التجاعيد والترهلات في 10 دقائق هتصغري وبشرتك هتنور من البياض في المقال التالي
ترغب الكثير من السيدات في الحصول على بشرة مشرقة وحيوية، حيث أنه تعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد في سن مبكر، كما أنه لا تستطيع معظم السيدات شراء منتجات العناية بالبشرة والتي تكون بأسعار عالية جدا، وبعضها يعطي تأثيرات ضارة على البشرة نظرا لاحتواها على مواد كيميائية تعرض البشرة للتشقق والالتهاب، ولكن يمكنك الان سيدتي أن تجربي وصفة في المنزل والتي تكون من مكونات طبيعية تماما ولا تسبب اي حساسية أو التهاب للبشرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير وصفة التخلص من التجاعيد بمكونات سحرية.
مكونات تحضير وصفة التخلص من التجاعيد
تبحث معظم السيدات عن أكثر الوصفات النجاحة والمضمونة والتي يمكن من خلالها التخلص من التجاعيد، ولذلك نوضح لكم مكونات وصفة مضمونه ورائعة وتعطي نتائج سحرية من أول مرة، وإليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة من الكركم الخام.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- عصير واحد ليمونه.
- أمبول فيتامين b12 وهو سر الوصفة.
طريقة تحضير وصفة التخلص من التجاعيد
وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تتوفر لدي أي عطار، نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة بسبطة وسهلة وتعطي لكي نتائج مضمونه.
- أولا نقوم بإحضار وعاء مخصص للخلط ثم نضع به ملعقة الكمون، ثم نضيف ملعقة الكركم الخام، نضيف ملعقة جيل الصبار، نقلب كل هذه المكونات معا بشكل جيد.
- ثم نبدأ في أضافة ملعقة زيت الزيتون، وملعقة زيت جوز الهند على الخليط السابق، وعصير الليمونة.
- نمزج كل هذه المكونات معا بواسطة إداءة تقليب بشكل جيد حتى تمتزج كل المكونات معا.
نقوم بعد ذلك بالتأكد من تنظيف البشرة قبل وضع الوصفة، ثم نبدأ في وضع الخليط على البشرة والرقبة واليدين للتخلص من التجاعيد.
- اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بغسول الوجه والماء الفاتر، كرري الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.
- ثم قومي بتفريخ أمبول فيتامين B12 على الوجه ودلكي به وجهك وسوف تلاحظين نتائج مبهره حيث يقوم بتوريد البشرة والتخلص من التجاعيد.
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