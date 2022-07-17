نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسهولة اللانشون البيتي اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة في المقال التالي
اللانشون البيتي، يعتبر من المنتجات الرئيسية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار والصغار، ويقوموا بشرائها من السوبر ماركت، ولكن هناك بعض الأشخاص يفضلوا عملها في المنزل بدل من شرائها، وتعتبر من المنتجات اللذيذة الشهية، ويتكون من مكونات متوفرة في كل منزل حيث أنه يمكن عملها باللحمة أو الفراخ أو سادة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأبنائها بدل من شرائه، ويعتبر من المنتجات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيره حيث يمكن عمله بالزيتون أو الفلفل الأسود، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير اللانشون البيتي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل اللانشون البيتي
هناك بعض المكونات لعمل اللانشون البيتي اللذيذ التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالاتي:-
- نصف كيلو من اللحمة المفروم.
- 4 عدد بيضات كبيرة.
- 3 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 6 قطع من الجبنة المثلثات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 3 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من حب الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ورق لورا.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 فصوص من الحبهان.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير اللانشون البيتي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- قومي بتحضير وعاء الخلاط ونضع به الدقيق ورق اللورا وفصوص الحبهان والبصل البودر واللحمة المفروم والبيض والملح والجبنة والحبهان المطحون والثوم والبابريكا ونخلط جميع المكونات معاً جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك في أخر الوقت الزيت والفلفل الحب او زيتون اخضر شرائح ويخلط جيداً.
- بعد ذلك نقوم بسكب الخليط على ورق استرتش ونلفه جيدا على شكل أسطوانة ونقفل جيدا من الجانبين ونلفه مره اخرى بورق الفويل.
- ثم نقوم بتحضير إناء أخر ونضع به ماء ونضعه على النار ونضع به الحبهان وورق اللورا وعندما يغلى الماء نقوم بوضع اللانشون ونتركه لمدة ساعه.
- بعد ذلك نخرجه من الماء ونتركه يبرد تماما قبل فك الفويل والاسترتش ويقطع ويحفظ في الثلاجة ويقدم للأطفال بالهنا والشفا.
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