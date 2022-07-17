كريم النشا ولبان الذكر الطبيعي كنز طبيعي بين يدك هيشد البشرة ويفتحها جدًا

كريم النشا ولبان الذكر هو بمثابة كنز طبيعي للبشرة يعيد الحيوية من جديد إلى البشرة ويساعد في التخلص الفوري والسريع من التجاعيد التي تظهر على الجبهة وحول العينين ومنطقة الرقبة بشكل كبير، كما أن هذا الكريم المعجزة هو كريم آمن جدًا على البشرة وله دور كبير وفعال في التخلص من كافة تصبغات البشرة التي تسببها أشعة الشمس الضارة وأيضًا المستحضرات التجميلية التي نستخدمها بكثرة، كما أن كريم لبان الذكر الطبيعي هو كريم مناسب لجميع أنواع البشرة وله دور كبير جدًا في تنقية الوجه وتفتيح البشرة والحصول على بشرة مشرقة وناعمة ومتألقة بدون نقطة مكياج واحدة فهو كنز طبيعي وفعال.

كريم النشا ولبان الذكر

هذا الكريم ممتاز من أجل إنهاء مشكلة تصبغات الوجه والبقع الداكنة حيث يعمل على توحيد لون البشرة كما أنه يعيد الحياة مرة أخرى إلى البشرة ويصلح التالف بها، لكن لا بد أن تتجنبي قدر الإمكان مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيماوية تتلف البشرة وتعمل على حدوث الكثير من المشاكل.

لبان الذكر والنشا

ملعقة كبيرة من لبان الذكر أو ما يطلق عليه حصى لبان متوفر لدى العطار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ماء ورد مقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند إذا كان متوفر.

كوب من الماء.

طريقة عمل كولاجين لبان الذكر

قومي بنقع لبان الذكر في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة. ثم في الصباح قومي بتصفية لبان الذكر واحتفظي بالماء فقط. خذي الماء وقومي بإذابة النشا به والتقليب جيدًا حتى يختفي النشا. بعد ذلك ارفعي كريم لبان الذكر والنشا إلى نار هادئة جدًا بقدر الإمكان. استمري في التقليب حتى تشعرين أن قوام الكريم يشبه ملمس كريمي ناعم. بعد ذلك أبعدي كريم التفتيح من على النار وأضيفي إليه ماء الورد وزيت جوز الهند. ثم قلبي المكونات لتتأكدي من أنها امتزجت جيدًا. احتفظي بالكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة بعد أن يبرد تمامًا.

طريقة استخدام كريم النشا

اغسلي وجهك بالماء وجففيه بلطف ثم افردي طبقة خفيفة من الكريم على الوجه واتركي كريم التجاعيد السحري المصنوع من لبان الذكر والنشا على الوجه حتى يجف تمامًا ثم قومي بغسله بالماء واستخدميه بشكل يومي للحصول على بشرة مشرقة.