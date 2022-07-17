نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبييض.. ماسك القهوة والنشا المبهر لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي
ماسك القهوة والنشا لتبييض البشرة وازالة التجاعيد والبقع الداكنة، تحتاج الفتاة في مرحلة الجامعة وما بعدها إلى الاهتمام بالبشرة لأنها بعد ذلك تكون مقبلة على مرحلة الزواج، وبداية حياة جديدة، ولذلك نحن نقدم لهم الوصفة السحرية والرائعة في المحافظة على البشرة، وليس شرطا أن نستخدم كريمات ووصفات للوجه في حالة وجود مشكلة معينة أو وجود تصبغات بالجلد وغيرها من المشاكل التي تواجه العديد من الفتيات في مختلف الأعمار، لأن البشرة يجب الاهتمام بها في كل وقت ودون انتظار ظهور المشكلة، معنا سوف نقدم مكونات وطريقة تحضير ماسك القهوة والنشا الرائع الذي يعمل على تفتيح البشرة، والنتيجة مبهرة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات ماسك القهوة والنشا في تفتيح البشرة
القهوة تحتوي على عناصر غذائيّة تفيد البشرة بشكل واضح وفعال، بالنسبة للنشا، فنحن نقول بكل ثقة أنه لا يوجد مرطب أقوى من النشا، لأنه طبيعي وخالى من أي مواد من الممكن أن تؤثر بالضرر على البشرة، ولذلك نحن نريد أن نجعل جميع الفتيات مثل البدر، ولا تعاني من وجود أي مشكلة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، ولذلك يجب أن تهتمي بكل كلمة في هذا المقال، لأنه في حقيقة الأمر سوف يوفر عليكي الكثير والكثير، والآن سوف نقدم لكم أبسط مكونات وصفة طبيعية في الوجود، وتتلخص هذه الوصفة في:
- ثلاث ملاعق من النشا.
- ملعقة ونصف من القهوة.
- ملعقة من زيت الزيتون، أو على حسب احتياج الوصفة.
خطوات تحضير وصفة القهوة والنشا في تفتيح البشرة
المكونات بسيطة وسهلة، ولن تؤثر على البشرة بأي صلة، مع العلم أن هذه الوصفة لا تستغرق الوقت الكثير في تحضيرها، ونحن الآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير هذه الوصفة الرائعة:
- يتم وضع النشا مع القهوة ويتم وضع زيت الزيتون بالتدريج.
- يتم التقليب حتى نحصل على مكون كريمي.
- يتم تنظيف الوجه جيدا، ويتم غسل الوجه بالغسول المفضل لديك.
- نضع الماسك على الوجه.
- نتركه لمدة نصف ساعة أو حتى يخف.
- يجب فرك الوجه وبعد ذلك غسله بالماء النظيف.
- نضع ماء ورد على الوجه لإغلاق المسام.
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