أحلي كيك قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة والرائعة والصحية وأضمن من محلات الحلويات

كيك قدرة قادر بالكريم كراميل من أحلي وألذ أنواع الحلويات المعروفة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يقبل على تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب تناولها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لشكلها الرائع والمميز والمحبب لدي جميع أبنائنا وبناتنا، وكيك قدرة قادر من الحلويات التي يتم عملها بشكل كبير في جميع محلات الحلويات المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، كما أن كيك قدرة قادر بالكريم كراميل تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة كيك قدرة قادر من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل، وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية وأفضل من محلات الحلويات وبأقل تكلفة لعمل أحلي وأطعم كيك قدرة قادر بالكريم كراميل.

طريقة عمل كيك قدرة قادر ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة والرائعة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية.

المكونات

ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

مكونات عمل الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات عمل الكريمة

ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل.

طريقة تحضير الكراميل

نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.

طريقة تحضير كريمة الكراميل

نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.

طريقة تحضير الكيكة