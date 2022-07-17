نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت النشادر اللذيذ والصحي لأولادك بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكويت النشادر من أحلي وألذ أنواع المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يحب تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناوله في جميع أوقات اليوم بشكل كبير، كما أنه من أهم وأفضل المخبوزات اللذيذة والرائعة والتي يتم تناولها في وجبة الإفطار بشكل كبير، وهناك العديد من الأفراد الذين يحبون تناول بسكويت النشادر بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه، وكذلك هناك من يحبون تناوله في وجبة العشاء وذلك لأنها خفيفة على المعدة وسهلة الامتصاص والهضم، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل بسكويت النشادر والتي تختلف عن بعضها البعض، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات والحلويات بشكل كبير، وذلك لعمل أحلي وأطعم بسكويت النشادر.
طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناتها
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بسكويت النشادر المفيد والصحي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية والمغذية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بصورة سليمة وصحية بشكل كبير.
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوبان من الحليب.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضاتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم إحضار إناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر والحليب إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
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