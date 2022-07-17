نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي خبز الحليب بقوام هش وخفيف كالقطن بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
خبز الحليب ، من المخبوزات الهشة الطرية التي تتميز بقوام خفيف جدًا، مكوناته بسيطة وسهلة وغير مكلفة، يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة لصنع الخبز فهو يتم تحضيره باستخدام الحليب المكثف المحلى، وهو من أنواع الخبز المناسب لجميع الأكلات والوجبات يمكن تقديمه كسندويتشات في وجبة الإفطار فهو مغذي ومفيد، ويعد تحضير الخبز من أفضل الأعمال التي يمكننا القيام بها داخل المنزل فتحضيره داخل المنزل يتم بطريقة مضمونة وبمكونات معروفة المصدر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الحليب بقوام هش وخفيف كالقطن بالمنزل.
مكونات عمل خبز الحليب
يتم تحضير الخبز من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق (300 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير مملحة.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الحليب السائل (140 ملى).
- حبة من البيض.
للوجه
- صفار بيض.
- زبدة.
طريقة التحضير
يتم تحضير خبز الحليب الهش بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة البيضة ثم نضيف الحليب المكثف ثم نضيف الخميرة والحليب السائل، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح ونخلط المكونات بالملعقة ثم نعجن المكونات باليد على نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطى العجينة لمدة 20 دقيقة حي ترتاح ثم نضيف إليها الزبدة ونعجن مرة أخرى جيداً حتي تتشرب العجينة الزبدة وتصبح ناعمة.
- ثم نشكل العجينة على شكل كورة ثم نتركها لكي ترتاح وتختمر لمدة حوالي ساعة.
طريقة التشكيل
- نقوم بتقطيع العجينة إلي حوالي 6 قطع ثم نشكل كل قطعة على شكل كرة، ثم نرص الكرات في صينية ثم تغطى وتترك لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بفرد كل كرة باستخدام النشابة على شكل مستطيل بسمك رقيق.
- نقوم بلف المستطيل على شكل رول من الجهة العريضة، ثم نقوم بفرد الرول بين أصابع اليد على سطح مستوي حتي يصبح طويل.
- ثم يوضع في قالب مستطيل الشكل مدهون بالقليل من الزبدة ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجين.
- نترك الخبز حتي يرتاح لمدة حوالي 50 دقيقة حتي يتضاعف بالحجم، ثم نقوم بدهن وجه الخبز بصفار البيض المخفوق.
- ثم ندخل الخبز فرن ساخن على درجة حرارة 170 لمدة حوالي 20 دقيقة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الخبز من الفرن ثم يدهن الوجه بالزبدة ثم نترك الخبز حتي يبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي خبز الحليب بقوام هش وخفيف كالقطن بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.