اصنعي خبز الحليب بقوام هش وخفيف كالقطن بطريقة سهلة وبسيطة

خبز الحليب ، من المخبوزات الهشة الطرية التي تتميز بقوام خفيف جدًا، مكوناته بسيطة وسهلة وغير مكلفة، يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة لصنع الخبز فهو يتم تحضيره باستخدام الحليب المكثف المحلى، وهو من أنواع الخبز المناسب لجميع الأكلات والوجبات يمكن تقديمه كسندويتشات في وجبة الإفطار فهو مغذي ومفيد، ويعد تحضير الخبز من أفضل الأعمال التي يمكننا القيام بها داخل المنزل فتحضيره داخل المنزل يتم بطريقة مضمونة وبمكونات معروفة المصدر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الحليب بقوام هش وخفيف كالقطن بالمنزل.

مكونات عمل خبز الحليب

يتم تحضير الخبز من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق (300 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير مملحة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب السائل (140 ملى).

حبة من البيض.

للوجه

صفار بيض.

زبدة.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الحليب الهش بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة البيضة ثم نضيف الحليب المكثف ثم نضيف الخميرة والحليب السائل، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح ونخلط المكونات بالملعقة ثم نعجن المكونات باليد على نحصل على عجينة متماسكة. نغطى العجينة لمدة 20 دقيقة حي ترتاح ثم نضيف إليها الزبدة ونعجن مرة أخرى جيداً حتي تتشرب العجينة الزبدة وتصبح ناعمة. ثم نشكل العجينة على شكل كورة ثم نتركها لكي ترتاح وتختمر لمدة حوالي ساعة.

طريقة التشكيل